В прошлом году банковский сектор Украины получил рекордную чистую прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В 2018 году банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 21 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"В 2018 году банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 21 млрд грн. Его едва ли не впервые в истории можно назвать настоящим, а не полученным вследствие манипуляций с финансовой отчетностью и искусственного занижения отчислений в резервы. Успешно происходит переход на новый норматив ликвидности LCR. В текущем году Национальный банк Украины представит концепцию новой структуры регулятивного капитала, а также норматива долгосрочной ликвидности NSFR", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, в первый день ажиотаж на покупку валюты онлайн достиг 4 млн долларов.