Банки наращивают кредитование физлиц - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В I квартале продолжился раст кредитования банками физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального банка Украины, которая содержится в "Обзоре банковского сектора" (май 2019).
Сообщается, что по-прежнему частные банки кредитовали население активнее. При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%
В то же время, в январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года. Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты. В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.
Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7%. Качество кредитного портфеля в прошлом квартале улучшалась во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.
В Национальном банке сообщили, что сохраняют неизменными ожидания по росту чистой гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г/г в 2019 году.
"Принимая во внимание такой рост портфеля, Национальный банк проведет оценивания связанных с этим рисков. На основе полученных результатов будет принято решение о целесообразности введения более жестких стандартов оценки качества таких кредитов банками", - резюмируется в обзоре.