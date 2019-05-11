Банки нарощують кредитування фізосіб - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У І кварталі продовжило зростати кредитування банками фізичних осіб: на 5,8% за квартал та на 34,4% рік до року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національного банку України, яка міститься в "Огляді банківського сектору" (травень 2019).
Повідомляється, що як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше. При цьому, масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%
Водночас, у січні-березні чисті (тобто без урахування резервів) гривневі кредити бізнесу зменшилися на 4,6%, якщо порівняти з початком року. Це пов’язано з сезонним скороченням портфеля кредитів державним компаніям та дочірнім компаніям міжнародних корпорацій, які переважно погашали взяті раніше кредити. У річному ж обчисленні гривневий корпоративний портфель збільшився на 4,5%.
Частка непрацюючих кредитів знизилась на 1,1 в.п. до 51,7%. Якість кредитного портфеля в минулому кварталі покращувалася в усіх групах банків, крім банків з російським капіталом.
У Національному банку повідомили, що зберігають незмінними очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% р/р у 2019 році.
"Беручи до уваги таке стрімке зростання портфеля, Національний банк проведе оцінювання пов’язаних з цим ризиків. На основі отриманих результатів буде ухвалено рішення про доцільність запровадження жорсткіших стандартів оцінювання якості таких кредитів банками", - підсумовується в огляді.