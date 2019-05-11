Банки нарощують кредитування фізосіб - НБУ

КИЇВ. 11 травня. УНН. У І кварталі продовжило зростати кредитування банками фізичних осіб: на 5,8% за квартал та на 34,4% рік до року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національного банку України, яка міститься в "Огляді банківського сектору" (травень 2019).