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Банки без развитых цифровых сервисов потеряют клиентов: эксперт рассказала о современных банковских трендах

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Построение высокотехнологичных процессов обслуживания клиентов, особенно физлиц и представителей малого бизнеса – одно из главных направлений развития банковской сферы. И для того чтобы удержаться на рынке банкам придется постоянно развиваться в цифровой сфере. Такое мнение о будущем украинской банковской системы в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

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«Обслуживание физических лиц и малого и среднего бизнеса сконцентрируется в банках, которые построили или в ближайшее время смогут построить высокотехнологичные процессы для обслуживания именно этих сегментов клиентов. Более того, удержаться в этой нише смогут лишь те банки, которые будут постоянно продолжать развивать свои технологии и продукты. Ведь именно в этих сегментах клиентов развитие продуктов происходит наиболее стремительно», - считает эксперт.

Добавим

Она отметила тот факт, что те услуги, которые в Украине появились относительно недавно, сейчас уже воспринимаются клиентами как неотъемлемая часть современного банкинга. В частности, по ее словам, не так много времени прошло с момента появления возможности удаленного открытия карт, однако уже сегодня это считается нормой и стандартом.

«Уже сейчас четко проявляются новые тренды: грантовые программы и новые типы кредитования, коллаборации и партнерские акционные программы. Банки, которые не смогут предоставить клиенту качественный и надежно работающий цифровой сервис и новые актуальные продукты, не смогут остаться в этом сегменте и, возможно, вообще в банковской системе», - отметила Елена Соседка.

Но, по ее мнению, ассортимент предложения будут формировать такие участники финансового рынка, как финтех-компании и технологически развитые финансовые компании с различным профилем услуг, которые уже существуют на рынке и еще появятся.

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При этом эксперт не прогнозирует сокращение предложения для клиентов из-за, например, уменьшения количества банков, поскольку эту нишу будут занимать другие финансовые учреждения.

«Тем не менее, как именно и насколько успешно мы пройдем этот путь, будет зависеть от ситуации в Украине. Но я продолжаю верить в лучшее будущее банковской системы», - резюмировала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

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