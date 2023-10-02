Банки без развитых цифровых сервисов потеряют клиентов: эксперт рассказала о современных банковских трендах

КИЕВ. 3 октября. УНН. Построение высокотехнологичных процессов обслуживания клиентов, особенно физлиц и представителей малого бизнеса – одно из главных направлений развития банковской сферы. И для того чтобы удержаться на рынке банкам придется постоянно развиваться в цифровой сфере. Такое мнение о будущем украинской банковской системы в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.