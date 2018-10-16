Банк-партнер "Киевгорстроя" стал победителем конкурса "Банк года - 2018"

10 октября 2018 года Международный финансовый клуб “Банкиръ” объявил результаты проведения ежегодного всеукраинского конкурса “Банк года — 2018” в различных номинациях.

Кристалбанк раз стал победителем номинации “Банк года №1 по условиям ипотечного кредитования 2018”. Победа подтвердила, что Банк предлагает комфортные и выгодные условия ипотечного кредитования на рынке. Победители конкурса определялись на основе опросов клиентов, украинских банков и мыслей авторитетных экспертов НБУ, рейтинговых агентств и деловых медиа-партнеров.

Кристалбанк является партнером крупнейшего и надежного застройщика — компании “Киевгорстрой”. Клиенты могут быть уверены, что получат качественное жилье в оговоренные сроки. По совместной программе ипотечного кредитования с “Киевгорстроем” — “От мечты — к действиям”, процентные ставки составляют от 5% годовых, а сроки кредитования — до 20 лет.

Также в банке напомнили, что клиенты, которые ранее воспользовались ипотечным кредитом, а также и новые заемщики могут очень быстро получить необходимое финансирование по программе для собственных нужд или для ремонта на сумму до 100 000 грн.