Банк-партнер “Київміськбуду” став переможцем конкурсу “Банк року — 2018”

10 жовтня 2018 року Міжнародний фінансовий клуб “Банкиръ” оголосив результати проведення щорічного всеукраїнського конкурсу “Банк року — 2018” у різних номінаціях.

Кристалбанк вкотре став переможцем номінації “Банк року №1 за умовами іпотечного кредитування 2018”. Перемога підтвердила, що Банк пропонує найкомфортніші та найвигідніші умови іпотечного кредитування на ринку. Переможці конкурсу визначалися на основі опитувань клієнтів, українських банків та думок авторитетних експертів НБУ, рейтингових агентств та ділових медіа-партнерів.

Кристалбанк є партнером найбільшого та найнадійнішого забудовника — компанії “Київміськбуд”. Клієнти можуть бути впевнені, що отримають якісне житло в обумовлені терміни. За спільною програмою іпотечного кредитування з “Київміськбудом” — “Від мрій — до дій”, процентні ставки становлять від 5% річних, а строки кредитування - до 20 років.

Також у банку нагадали, що клієнти, які раніше скористалися іпотечним кредитом, а також і нові позичальники, можуть дуже швидко отримати необхідне фінансування за програмою для власних потреб або для ремонту на суму до 100 000 грн.