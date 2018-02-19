Перший внесок за програмою "Від мрій - до дій" знижено до 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Умови спільної іпотечної програми “Київміськбуду” із “Кристалбанком” під назвою “Від мрій — до дій” вдосконалюються. Відтепер, омріяне житло стає ще більш доступним, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Відповідно до нових удосконалених умов кредитування, банком встановлено одну із найнижчих процентних ставок, які взагалі існують на сьогодні — від 5% річних. Термін кредитування при цьому визначений із урахуванням найбільш широких можливостей для покупця — до 20 років. Найголовнішим нововведенням є зниження початкового внеску, який відтепер становить також і від 30% вартості об’єкту нерухомості.
За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, умови програми іпотечного кредитування із “Кристалбанком” є одними із найбільш зручних та вигідних на ринку.
“За останній рік доля угод по іпотеці значно зросла. Сподіваюсь, що ця тенденція буде набирати обертів, адже у всьому світі механізм кредитування нерухомості є рушійною силою не лише ринку нерухомості, а й економіки країни в цілому. "Київміськбуд" постійно удосконалює умови купівлі нерухомості, аби кожна людина мала змогу придбати житло на зручних умовах. Хтось має більшу частину необхідної суми, хтось — лише невеликий відсоток, комусь зручно взяти кредит на кілька місяців, іншим — на роки. Програма "Від мрій — до дій" дає змогу кожному стати власником житла на вигідних умовах”, — зазначив Ігор Кушнір.
Із більш детальними умовами кредитування можна ознайомитись тут.