Первый взнос по программе "От мечты - к действиям" снижен до 30%

Согласно с новыми усовершенствованными условиями кредитования, банком установлена ​​одна из самых низких процентных ставок, которые вообще существуют на сегодняшний день — от 5% годовых. Срок кредитования при этом определен с учетом наиболее широких возможностей для покупателя — до 20 лет. Самым главным новшеством является снижение первоначального взноса, который теперь составляет в том числе и от 30% стоимости объекта недвижимости.

По словам Главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, условия программы ипотечного кредитования с “Кристалбанком” являются одними из самых удобных и выгодных на рынке.

“За последний год доля сделок по ипотеке значительно возросла. Надеюсь, что эта тенденция будет набирать обороты, ведь во всем мире механизм кредитования недвижимости является движущей силой не только рынка недвижимости, но и экономики страны в целом. „Киевгорстрой“ постоянно совершенствует условия покупки недвижимости, чтобы каждый человек имел возможность приобрести жилье на удобных условиях. У кого-то есть большая часть необходимой суммы, у другого — лишь небольшой процент, кому-то удобно взять кредит на несколько месяцев, другим — на годы. Программа „От мечты — к действию“ позволяет каждому стать владельцем жилья на выгодных условиях”, — отметил Игорь Кушнир.

С более подробными условиями кредитования можно ознакомиться здесь.