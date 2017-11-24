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Банк “Михайловский”: как обстоят дела спустя 1,5 года

Банк “Михайловский”: как обстоят дела спустя 1,5 года

Киев  •  УНН

 • 23456 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ровно полтора года прошло с тех пор, как Национальный банк Украины принял решение о неплатежеспособности банка “Михайловский”. Редакция УНН собрала информацию о том, как на сегодняшний день обстоят дела у бывших его клиентов.

Кто и зачем вывел банк “Михайловский” с рынка?

Еще за несколько дней до злополучного дня на сайте банка “Михайловский” сообщалось о громких достижениях сравнительно молодого банка: 69 отделений, 51 мини-офис, более 2 тысяч точек продаж по всей Украине и рейтинг надежности на уровне 4+ (высокая надежность) от Национального рейтингового агентства “IBI-Rating”. Но все это не помешало Нацбанку по “рекомендации” Фонда гарантирования вкладов физлиц принять решение о его неплатежеспособности.

Основания, которые легли в основу такого решения, весьма занимательны. Дело в том, что примерно за месяц до того, Нацбанк направил в банк “Михайловский” письмо, в котором речь шла о необходимости перевода привлеченных у людей денег с партнерских финучреждений (ИРЦ и КИЦ) на счета банка “Михайловский”. При этом Нацбанк затребовал график погашения и пригрозил ликвидацией в случае невыполнения требований регулятора.

13 мая Нацбанк поинтересовался, как выполняется его распоряжение. В ответ получил информацию о том, что в срок до 25 мая ожидается возврат денежных средств от партнеров на счета клиентов банка в полном объёме. Перевод был осуществлён и банк 23 мая уведомил Нацбанк о выполнении требований.

То, что случилось дальше, остается загадкой даже для самих руководителей банка “Михайловский”. В этот же день Нацбанк на своем сайте публикует сообщение о том, что куратор “увидел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1,6 млрд. грн до 2,6 млрд. грн. При обнаружении таких операций, происходящих в проблемном банке, Национальный банк в соответствии с Законом Украины „О банках и банковской деятельности“ обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных”.

Из всего вышеизложенного можно предположить, что Нацбанк заведомо знал, что так будет, поэтому ставил перед банком “Михайловский” требования, которые необратимо должны были привести к его ликвидации. При этом не выполнить эти требования банк не мог. В обоих случаях это означало бы один и тот же исход, а именно ликвидацию. Такой себе цунгцванг от НБУ.

Как обстоят дела у вкладчиков банка “Михайловский”?

Фонд гарантирования вкладов физлиц до сих пор не рассчитался с вкладчиками банка “Михайловский”. Тысячи людей вынуждены бороться за свои деньги, в том числе путем организации уличных демонстраций и митингов. Основная проблема этих людей заключается в том, что публичные обещания высокопоставленных лиц оказались популизмом, и они остались в борьбе с ФГВФЛ сам-на-сам. Вкладчики жалуются, что Фонд гарантирования вкладов массово нарушает их права и фактически зарабатывает на несвоевременных выплатах, оставаясь при этом безнаказанным.

Самый распространённый механизм отказа выплат заключается в том, что ФГВФЛ аннулирует банковские договора, признавая их якобы ничтожными и вынуждая людей обращаться в суды. Пока суды разбираются в материалах, а это не одного дня дело, время идет, а ФГВФЛ зарабатывает. По подсчетам экспертов, заработок Фонда может составлять до 500 долл. только на одном вкладчике. На сегодняшний день около 4 тысяч вкладчиков банка “Михайловский” не могут получить свои деньги с ФГВФЛ.

Как обстоят дела у заемщиков банка “Михайловский”?

Заемщики банка “Михайловский”, похоже, также пострадали от действий Фонда гарантирования вкладов. Дело в том, что до решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным, банк продал свой кредитный портфель финансовым компаниям. То есть, на момент захода временной администрации ФГВФЛ, банк не владел правом на розничные кредиты и по логике вещей, не мог собирать деньги с должников банка.

Но ФГВФЛ всю эту логику отбросил и стал требовать от заемщиков деньги. Параллельно, он опять-таки, пользуясь накатанной схемой по аннулированию банковских договоров, признал сделку о продаже кредитного портфеля ничтожной и затянул судебные разбирательства с новым собственником кредитного портфеля — финкомпанией “Фагор”. До окончания разбирательств ФГВФЛ было запрещено взымать деньги с должников банка и делать какие-либо публичные заявления по этому поводу. Но, как оказалось, правила писаны не всем.

Споры за права на розничный кредитный портфель банка “Михайловский” закончились фактически победой “Фагор” и признанием действий ФГВФЛ незаконными. Но ситуацию это не поменяло. Регулярно на сайте ведомства появляются заявления о всевозможных реструктуризация задолженности и призывах платить деньги по их реквизитам. Эксперты называют это все “заманухами” и незаконной попыткой завладения средствами заемщиков.

В прокуратуре тоже так считают. Против ликвидаторов банка “Михайловский” и ФГВФЛ уже открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в том, что по предварительному сговору выдвигали неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору — финансовой компании “Фагор”.

“В результате этих действий ООО “Финансовая компания „Фагор“, а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб”, — говорится в материалах следствия.

О какой сумме ущерба и каком количестве пострадавших заемщиков вследствие мошеннических действий ФГВФЛ идет речь, в прокуратуре пока не сообщают. Вместе с тем, известно, что ФГВФЛ пытался помешать следователям изъять документы из ликвидированного банка, что по словам экспертов, свидетельствует как раз о том, что ведомству есть что скрывать.

Подводя итоги, нужно отметить, что, очевидно, история с ликвидацией банка “Михайловский” закончиться еще не скоро. По сей день так и не решен главный вопрос: насколько его принудительный вывод с рынка был правомерным и не превысили ли свои полномочия Нацбанк вместе с ФГВФЛ.

На сегодняшний день уже есть выводы экспертизы, где указано, что неплатёжеспособность банка признана по надуманным обстоятельствам. Вместе с тем, последнее слово остается за судами. А там мнения уже разошлись. Первая инстанция приняла решение о неправомерном решении Нацбанка, вторая — оставила его в силе. Пока ничья, но впереди еще несколько судебных инстанций, в том числе Верховный суд, где по последним данным, все дела отложены из-за отсутствия кворума.

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