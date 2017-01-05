Банк "Михайловский" необоснованно признано неплатежеспособным - экспертиза

В частности эксперты выяснили, что заключением и исполнением договора уступки права требования № 1805 от 18 мая 2016 года между ПАО "Банк Михайловский" и ООО "Инвестиционно-расчетный центр" не были нарушены ограничения, установленные в деятельности банка постановлением Правления Национального банка Украины .

"Согласно ст.ст.1077,1079 ГК Украины Банк вправе осуществлять факторинговые операции, однако с учетом ограничений, установленных в деятельности Банка Постановлением Правления НБУ от 22 декабря 2015 года.

Согласно вышеизложенного перечня ограничений такие кредитные операции могли быть осуществлены в объеме, не превышающем объем таких операций на дату принятия постановления Правления НБУ.

Согласно предоставленной заказчиком экспертизы информации, а именно копии Баланса Банка по состоянию на 22 декабря 2015 года объем кредитных операций Банка с юридическими лицами составил 1 641 133 907, 50 грн. Объем операций по Договору составил 870 000 000 грн.

Таким образом, объем операций по Договору не превышал объем кредитных операций на 22 декабря 2015 года, а потому фактом заключения и исполнения Договора не были нарушены ограничения, установленные в деятельности Банка постановлением Правления НБУ № 917 / БТ от 22 декабря 2015 года в части запрета осуществления кредитных операций с юридическими лицами в объеме, превышающем объем таких операций на дату принятия этого постановления .. ", - говорится в заключении.

Также эксперты отметили, что заключение и исполнение указанного договора не привело к увеличению обязательств банка "Михайловский" перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещения за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом. А следовательно, это не могло служить основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

"По договору Общество (" Инвестиционно-розрахункоий центр "- ред) отступало за плату Банку права требования по кредитным договорам с физическими лицами. То есть, по договору банк не получил статус должника перед физическими лицами, а физические лица соответственно не приобрели права кредитора в банке.

Иными словами, выполнение условий Договора не имеет своим следствием увеличение обязательств банка перед физическими лицами. Напротив, в связи с заключением и исполнением Договора Банк получил права денежного требования к физическим лицам, в результате чего увеличивались обязательства физических лиц перед банком ....

Поэтому факт приобретения банком у Общества прав требования по договору не может быть определено в качестве основания для признания банка неплатежеспособным ", - говорится в заключении.

Учитывая вышесказанное, эксперты научно-исследовательского института пришли к выводу, что должностные лица банка "Михайловский" действовали в рамках действующего законодательства Украины и предоставленных полномочий.

Напомним, в мае 2016 года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления.

Банк был признан неплатежеспособным на основании перевода вкладов физических лиц из финансовой компании на баланс банка. Это, по мнению НБУ, увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1,6млрд. грн. до 2,6 млрд. грн.

Однако, как выяснилось, вклады физических лиц из финансовой компании на баланс банка были переведены по требованию самого НБУ. Так, своим постановлением Нацбанк обязал банк "Михайловский" осуществить указанные операции в рамках графика, согласованного с НБУ.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" оспаривает признание его несостоятельным . По мнению экспертов, он может выиграть дело и восстановить свою деятельность через суд.