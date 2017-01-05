Банк "Михайлівський" необгрунтовано визнано неплатоспроможним - експертиза

Зокрема експерти з’ясували, що укладенням та виконанням договору відступлення права вимоги № 1805 від 18 травня 2016 року між ПАТ “Банк Михайлівський” та ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” не були порушені обмеження, що встановлені у діяльності банку постановою Правління Національного банку України.

“Відповідно до ст.ст.1077,1079 ЦК Україи Банк мав право здійснювати факторингові операції, проте з урахуванням обмежень, встановлених у діяльності Банку Постановою Правління НБУ від 22 грудня 2015 року.

Відповідно вищевикладеного переліку обмежень такі кредитні операції могли бути здійснені в обсязі, що не перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови Правління НБУ.

Відповідно до наданої замовником експертизи інформації, а саме копії Балансу Банку станом на 22 грудня 2015 року обсяг кредитних операцій Банку з юридичними особами становив 1 641 133 907, 50 грн. Обсяг операцій за Договором становив 870 000 000 грн.

Таким чином, обсяг операцій за Договором не перевищував обсяг кредитних операцій на 22 грудня 2015 року, а тому фактом укладення та виконання Договору не було порушено обмеження, встановлені у діяльності Банку постановою Правління НБУ № 917/БТ від 22 грудня 2015 року в частині заборони здійснення кредитних операцій з юридичними особами в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття цієї постанови..”, — зазначено у Висновку.

Також експерти наголосили, що укладання та виконанння вказаного договору не призвело до збільшення зобов’язань банку “Михайлівський” перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування за рахунок зменшення зобов’язань перед юридичною особою . А відтак це не могло слугувати підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

“За Договором Товариство („Інвестиційно-розрахункоий центр“ — ред) відступало за плату Банку права вимоги за кредитними договорами з фізичними особами. Тобто, за Договорм банк не набув статусу боржника перед фізичними особами, а фізичні особи відповідно не набули прав кредитора до банку.

Іншими словами, виконання умов Договору не має своїм наслідком збільшення зобов’язань банку перед фізичними особами. Навпаки, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору Банк отримав права грошової вимоги до фізичних осіб, внаслідок чого збільшувались зобов’язання фізичних осіб перед банком....

Тому факт придбання банком у Товариства прав вимоги за договором не може бути визначений в якості підстави для визнання банку неплатоспроможним”, — йдеться у Висновку.

Враховуючи вищезазначене, експерти науково-дослідного інституту дійшли до висновку, що службові особи банку “Михайлівський” діяли в межах чинного законодавства України та наданих повноважень.

Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.

Банк був визнаний неплатоспроможним на підставі переведення вкладів фізичних осіб з фінансової компанії на баланс банку. Це, на думку НБУ, збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1,6 млрд. грн. до 2,6 млрд. грн.

Однак, як з’ясувалось, вклади фізичних осіб з фінансової компанії на баланс банку були переведені на вимогу самого НБУ. Так, своєю постановою Нацбанк зобов’язав банк “Михайлівський” здійснити вказані операції в рамках графіку, погодженого з НБУ.

Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” оскаржує визнання його неплатоспроможним. На думку експертів, він може виграти справу і відновити свою діяльність через суд.