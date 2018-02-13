"Банк любви" ко Дню Валентина создали в Словакии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73921 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88597 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91238 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110035 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101245 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104936 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111917 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117130 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122915 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134469 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"Банк любви" ко Дню Валентина создали в Словакии

"Банк любви" ко Дню Валентина создали в Словакии

Киев  •  УНН

 • 10542 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Словакии создали "Банк любви". Там пары могут оставить маленькие, дорогие сердцу вещи, символизирующие их любовь, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, в "банке" влюбленные могут сохранить истории своей любви на долгие времена.

"Банк влюбленных", содержащий 100 тыс. миниатюрных выдвижных ящиков, расположен в Доме Марины в словацком городке Банска Штявница.

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Дом Марины - это музей, посвященный самой длинной поэме о любви. Поэма "Марина", опубликованна в 1846 году. Стихотворение с 2910 строк словацкого поэта Андрея Сладковича, посвящено его любимой Марие Пишловий.

По информации СМИ, средневековый городок Банска Штявница является объектом мирового наследия ЮНЕСКО, а поэма "Марина" считается словацким национальным достоянием. Ее изучают в школах.

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Некоторые влюбленные могут даже считать Банска-Штьявница романтическим соперником Парижа или Вероны.

Среди интерактивных экспонатов - "измеритель любви", который оценивает силу чувств влюбленной пары.

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