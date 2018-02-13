"Банк любви" ко Дню Валентина создали в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Словакии создали "Банк любви". Там пары могут оставить маленькие, дорогие сердцу вещи, символизирующие их любовь, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание, в "банке" влюбленные могут сохранить истории своей любви на долгие времена.
"Банк влюбленных", содержащий 100 тыс. миниатюрных выдвижных ящиков, расположен в Доме Марины в словацком городке Банска Штявница.
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Дом Марины - это музей, посвященный самой длинной поэме о любви. Поэма "Марина", опубликованна в 1846 году. Стихотворение с 2910 строк словацкого поэта Андрея Сладковича, посвящено его любимой Марие Пишловий.
По информации СМИ, средневековый городок Банска Штявница является объектом мирового наследия ЮНЕСКО, а поэма "Марина" считается словацким национальным достоянием. Ее изучают в школах.
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Некоторые влюбленные могут даже считать Банска-Штьявница романтическим соперником Парижа или Вероны.
Среди интерактивных экспонатов - "измеритель любви", который оценивает силу чувств влюбленной пары.