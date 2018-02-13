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"Банк кохання" до Дня Валентина створили у Словаччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Словаччині створили "Банк кохання". Там пари можуть залишити маленькі, дорогі серцю речі, що символізують їхнє кохання, передає УНН із посиланням на ВВС.

Як пише видання, у “банку” закохані можуть зберегти історії свого кохання на вічні часи.

Скарбниця закоханих, що містить 100 тисяч мініатюрних висувних скриньок, розташована в Будинку Маріни у словацькому містечку Банська Штявниця.

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Будинок Маріни — це музей, присвячений найдовшій поемі про кохання. Поема “Маріна”, опублікована у 1846 році. Вірш з 2910 рядків словацького поета Андрея Сладковича, присвячений його коханій Марії Пішловій.

За інформацією ЗМІ, середньовічне містечко Банська Штявниця є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО, а поема “Маріна” вважається словацьким національним надбанням. Її вивчають у школах.

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Деякі закохані можуть навіть вважати Банську Штявницю романтичним суперником Парижу чи Верони.

Серед інтерактивних експонатів — “любовомір”, який оцінює силу почуттів закоханої пари.

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