"Банк кохання" до Дня Валентина створили у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Словаччині створили "Банк кохання". Там пари можуть залишити маленькі, дорогі серцю речі, що символізують їхнє кохання, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, у “банку” закохані можуть зберегти історії свого кохання на вічні часи.
Скарбниця закоханих, що містить 100 тисяч мініатюрних висувних скриньок, розташована в Будинку Маріни у словацькому містечку Банська Штявниця.
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Будинок Маріни — це музей, присвячений найдовшій поемі про кохання. Поема “Маріна”, опублікована у 1846 році. Вірш з 2910 рядків словацького поета Андрея Сладковича, присвячений його коханій Марії Пішловій.
За інформацією ЗМІ, середньовічне містечко Банська Штявниця є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО, а поема “Маріна” вважається словацьким національним надбанням. Її вивчають у школах.
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Деякі закохані можуть навіть вважати Банську Штявницю романтичним суперником Парижу чи Верони.
Серед інтерактивних експонатів — “любовомір”, який оцінює силу почуттів закоханої пари.