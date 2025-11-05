Банк Канады сократит 10% персонала в рамках усилий Карни по сокращению госрасходов
Киев • УНН
Канадский банк планирует сократить около 225 сотрудников, что составляет 10% рабочей силы, к июню. Это часть усилий премьер-министра Марка Карни по сокращению государственных расходов.
Детали
Банк Канады планирует сократить сотни рабочих мест, что составляет около 10% его рабочей силы, в рамках усилий премьер-министра Марка Карни по сокращению государственных расходов. Согласно меморандуму, сокращения затронут около 225 сотрудников центрального банка. Сокращения произойдут в течение следующих нескольких месяцев и будут завершены к июню
В банке отмечают, что уже сократили бюджеты, не связанные с выплатами заработной платы, закрыли вакансии и расширили возможности досрочного выхода на пенсию для сотрудников.
Но этого будет недостаточно для достижения 10% экономии бюджетных расходов, которую банк обязался обеспечить до конца 2026 года
Центральный банк стремится достичь общего сокращения бюджета на 15% в течение периода с 2026 по 2028 год.
Сокращения происходят во всех департаментах. Мы обеспечим, чтобы банк и в дальнейшем мог выполнять свои обязанности перед канадцами
Отмечается, что количество людей, работающих в банке, резко возросло с начала пандемии Covid-19. На конец 2023 года в Банке Канады работало 2350 человек, по сравнению с примерно 1800 в 2019 году.
