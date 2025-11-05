Банк Канады сократит 10% персонала в рамках усилий Карни по сокращению госрасходов

ukenru
20:20 • 2264 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 10735 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 16427 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 17536 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 25895 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 30893 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22214 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22340 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 32652 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22792 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 41829 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 34461 просмотра
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких5 ноября, 13:41 • 4646 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13163 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 11320 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 25895 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 30893 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 34577 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 41954 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 32652 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Германия
Вашингтон
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 11404 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13260 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 32601 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 37285 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 50615 просмотра
Банк Канады сократит 10% персонала в рамках усилий Карни по сокращению госрасходов

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Канадский банк планирует сократить около 225 сотрудников, что составляет 10% рабочей силы, к июню. Это часть усилий премьер-министра Марка Карни по сокращению государственных расходов.

Банк Канады сократит 10% персонала в рамках усилий Карни по сокращению госрасходов

Банк Канады сократит 10% персонала в рамках усилий премьер-министра Марка Карни по сокращению государственных расходов. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Банк Канады планирует сократить сотни рабочих мест, что составляет около 10% его рабочей силы, в рамках усилий премьер-министра Марка Карни по сокращению государственных расходов. Согласно меморандуму, сокращения затронут около 225 сотрудников центрального банка. Сокращения произойдут в течение следующих нескольких месяцев и будут завершены к июню

- пишет издание.

В банке отмечают, что уже сократили бюджеты, не связанные с выплатами заработной платы, закрыли вакансии и расширили возможности досрочного выхода на пенсию для сотрудников.

Но этого будет недостаточно для достижения 10% экономии бюджетных расходов, которую банк обязался обеспечить до конца 2026 года

- добавляет издание.

Центральный банк стремится достичь общего сокращения бюджета на 15% в течение периода с 2026 по 2028 год.

Сокращения происходят во всех департаментах. Мы обеспечим, чтобы банк и в дальнейшем мог выполнять свои обязанности перед канадцами

- заявили в банке.

Отмечается, что количество людей, работающих в банке, резко возросло с начала пандемии Covid-19. На конец 2023 года в Банке Канады работало 2350 человек, по сравнению с примерно 1800 в 2019 году.

Напомним

Amazon планирует сократить около 14 000 корпоративных должностей, одновременно наращивая инвестиции в искусственный интеллект и уменьшая расходы в других направлениях.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Банк Канады
Марк Карни
Bloomberg L.P.