Банк Канади скоротить 10% персоналу в рамках зусиль Карні щодо зменшення держвитрат

Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпаж
Поки фронт горить під Покровськом, депутати Порошенка бронюють курорти й просять Кабмін відпустити їх за кордон — Валентин Гладких
Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради
Коли та як обрізати малину на зиму: поради
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Банк Канади скоротить 10% персоналу в рамках зусиль Карні щодо зменшення держвитрат

Канадський банк планує скоротити близько 225 співробітників, що становить 10% робочої сили, до червня. Це частина зусиль прем'єр-міністра Марка Карні щодо зменшення державних витрат.

Банк Канади скоротить 10% персоналу в рамках зусиль Карні щодо зменшення держвитрат

Банк Канади скоротить 10% персоналу в рамках зусиль прем'єр-міністра Марка Карні щодо скорочення державних витрат. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Банк Канади планує скоротити сотні робочих місць, що становить близько 10% його робочої сили, в рамках зусиль прем'єр-міністра Марка Карні щодо скорочення державних витрат. Згідно з меморандумом, скорочення торкнуться близько 225 співробітників центрального банку. Скорочення відбудуться протягом наступних кількох місяців і будуть завершені до червня

- пише видання.

У банку зазначають, що вже скоротили бюджети, не пов'язані з виплатами заробітної плати, закрили вакансії та розширили можливості дострокового виходу на пенсію для співробітників.

Але цього буде недостатньо для досягнення 10% економії бюджетних витрат, яку банк зобов'язався забезпечити до кінця 2026 року

- додає видання.

Центральний банк прагне досягти загального скорочення бюджету на 15% протягом періоду з 2026 по 2028 рік.

Скорочення відбуваються в усіх департаментах. Ми забезпечимо, щоб банк і надалі міг виконувати свої обов’язки перед канадцями

- заявили в банку.

Зазначається, що кількість людей, що працюють у банку, різко зросла з початку пандемії Covid-19. На кінець 2023 року в Банку Канади працювало 2350 осіб, порівняно з приблизно 1800 у 2019 році.

Нагадаємо

Amazon планує скоротити близько 14 000 корпоративних посад, одночасно нарощуючи інвестиції у штучний інтелект і зменшуючи витрати в інших напрямках.

Павло Башинський

