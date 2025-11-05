Банк Канади скоротить 10% персоналу в рамках зусиль Карні щодо зменшення держвитрат
Канадський банк планує скоротити близько 225 співробітників, що становить 10% робочої сили, до червня. Це частина зусиль прем'єр-міністра Марка Карні щодо зменшення державних витрат.
Банк Канади скоротить 10% персоналу в рамках зусиль прем'єр-міністра Марка Карні щодо скорочення державних витрат. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Банк Канади планує скоротити сотні робочих місць, що становить близько 10% його робочої сили, в рамках зусиль прем'єр-міністра Марка Карні щодо скорочення державних витрат. Згідно з меморандумом, скорочення торкнуться близько 225 співробітників центрального банку. Скорочення відбудуться протягом наступних кількох місяців і будуть завершені до червня
У банку зазначають, що вже скоротили бюджети, не пов'язані з виплатами заробітної плати, закрили вакансії та розширили можливості дострокового виходу на пенсію для співробітників.
Але цього буде недостатньо для досягнення 10% економії бюджетних витрат, яку банк зобов'язався забезпечити до кінця 2026 року
Центральний банк прагне досягти загального скорочення бюджету на 15% протягом періоду з 2026 по 2028 рік.
Скорочення відбуваються в усіх департаментах. Ми забезпечимо, щоб банк і надалі міг виконувати свої обов’язки перед канадцями
Зазначається, що кількість людей, що працюють у банку, різко зросла з початку пандемії Covid-19. На кінець 2023 року в Банку Канади працювало 2350 осіб, порівняно з приблизно 1800 у 2019 році.
