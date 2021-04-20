Банда вербовала одесситов и заставляла просить статус беженца во Франции для "заработка" - полиция

Детали схемы

Установлено, что в состав преступной группы входили граждане Украины и соседнего государства, часть из которых проживала в Подольске в Одесской области, а часть - за рубежом. На территории Одесской области злоумышленники подыскивали людей с материальными проблемами, которых в дальнейшем перемещали во Францию. Там заставляли незаконно получать статус беженцев и денежные выплаты, назначенные государством для таких лиц.

Для реализации преступного замысла преступники предлагали нашим соотечественникам экскурсию Европой, завершающей локацией которой был французский город Мелен. Там они отбирали у пострадавших документы и деньги и, используя уязвимое состояние людей, заставляли звонить в посольство и просить статус беженцев, ссылаясь на события на востоке Украины. На время рассмотрения заявлений, который длится около девяти месяцев, украинцам выдавали карточки для получения ежемесячной денежной помощи. По окончании оформления всех необходимых документов злоумышленники карточки у наших соотечественников отбирали, а их самих отправляли домой.

Всего с одного завербованного человека правонарушители получали около тысячи евро чистой прибыли. А за полтора года противоправной деятельности они вывезли из Одесской области за границу сотни граждан.

Во время масштабной спецоперации украинских и французских полицейских, что длилась более полугода, преступная группа была ликвидирована.

Обыски и задержания

Вчера, 19 апреля, провели 49 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Одесской области. Во время этих мероприятий изъято ряд документов и паспортов граждан Украины для выезда за границу, банковские карточки, выданные банками Украины и Франции, электронные билеты, средства связи, медицинские книжки, черновые записи, деньги и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили женщину, которую против воли держали хозяева. Ее бесплатно заставляли выполнять всю работу по дому, заниматься огородом и ухаживать за домохозяйством. По данному факту было начато производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По результатам предварительного расследования восьми лицам в возрасте от 26-ти до 49-ти лет объявлено подозрения в вербовке и перемещении людей за границу с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще девять человек задержаны во Франции местными правоохранителями. По подозрению в организации мошеннической схемы получения бюджетных средств Республики Франции путем фиктивного оформления статуса беженцев на время досудебного расследования им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.

Согласно украинскому законодательству, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Дополнение

По данным Международной организации по миграции (МОМ), Украина является страной происхождения, транзита и назначения в торговле мужчинами, женщинами и детьми. Растет также проблема внутренней торговли людьми. По данным исследования, проведенного по заказу МОМ, более 260 000 украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Лишь в 2020 году статус пострадавших от торговли людьми в Украине получили более 130 человек.