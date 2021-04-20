Банда вербовала одесситов и заставляла просить статус беженца во Франции для "заработка" - полиция

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 56722 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 137993 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 141485 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 206177 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 243033 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143640 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134763 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 218404 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125724 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185040 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 148035 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 115399 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 119314 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 128386 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 64467 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 243026 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 218401 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 375464 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 341945 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 325943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 64525 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 128393 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 115406 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 206172 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 149849 просмотра
Актуальное
Банда вербовала одесситов и заставляла просить статус беженца во Франции для "заработка" - полиция

Банда вербовала одесситов и заставляла просить статус беженца во Франции для "заработка" - полиция

Киев  •  УНН

 • 27276 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правоохранители Одесской области ликвидировали преступную группу, которая обманом вербовала людей, переправляла их во Францию и заставляла просить там статус беженца - полученную за это денежную помощь отбирали. Совместная с французскими правоохранительными органами спецоперация по разоблачению банды длилась полгода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали схемы

Установлено, что в состав преступной группы входили граждане Украины и соседнего государства, часть из которых проживала в Подольске в Одесской области, а часть - за рубежом. На территории Одесской области злоумышленники подыскивали людей с материальными проблемами, которых в дальнейшем перемещали во Францию. Там заставляли незаконно получать статус беженцев и денежные выплаты, назначенные государством для таких лиц.

Для реализации преступного замысла преступники предлагали нашим соотечественникам экскурсию Европой, завершающей локацией которой был французский город Мелен. Там они отбирали у пострадавших документы и деньги и, используя уязвимое состояние людей, заставляли звонить в посольство и просить статус беженцев, ссылаясь на события на востоке Украины. На время рассмотрения заявлений, который длится около девяти месяцев, украинцам выдавали карточки для получения ежемесячной денежной помощи. По окончании оформления всех необходимых документов злоумышленники карточки у наших соотечественников отбирали, а их самих отправляли домой.

Всего с одного завербованного человека правонарушители получали около тысячи евро чистой прибыли. А за полтора года противоправной деятельности они вывезли из Одесской области за границу сотни граждан.

Во время масштабной спецоперации украинских и французских полицейских, что длилась более полугода, преступная группа была ликвидирована.

Обыски и задержания

Вчера, 19 апреля, провели 49 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Одесской области. Во время этих мероприятий изъято ряд документов и паспортов граждан Украины для выезда за границу, банковские карточки, выданные банками Украины и Франции, электронные билеты, средства связи, медицинские книжки, черновые записи, деньги и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили женщину, которую против воли держали хозяева. Ее бесплатно заставляли выполнять всю работу по дому, заниматься огородом и ухаживать за домохозяйством. По данному факту было начато производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По результатам предварительного расследования восьми лицам в возрасте от 26-ти до 49-ти лет объявлено подозрения в вербовке и перемещении людей за границу с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще девять человек задержаны во Франции местными правоохранителями. По подозрению в организации мошеннической схемы получения бюджетных средств Республики Франции путем фиктивного оформления статуса беженцев на время досудебного расследования им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.

Согласно украинскому законодательству, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Дополнение

По данным Международной организации по миграции (МОМ), Украина является страной происхождения, транзита и назначения в торговле мужчинами, женщинами и детьми. Растет также проблема внутренней торговли людьми. По данным исследования, проведенного по заказу МОМ, более 260 000 украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Лишь в 2020 году статус пострадавших от торговли людьми в Украине получили более 130 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы