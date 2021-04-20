Банда вербувала одеситів і змушувала просити статус біженця у Франції для "заробітку" - поліція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Правоохоронці Одещини ліквідували злочинну групу, яка обманом вербувала людей, переправляла їх до Франції і змушувала просити там статус біженця - отриману за це грошову допомогу відбирали. Спільна з французькими правоохоронцями спецоперація для викриття банди тривала пів року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції. 

Деталі схеми

Встановлено, що до складу злочинної групи входили громадяни України та сусідньої держави, частина з яких проживала в Подільську на Одещині, а частина – за кордоном. На території Одеської області зловмисники підшукували людей з матеріальними проблемами, яких у подальшому переміщали до Франції. Там примушували незаконно отримувати статус біженців і грошові виплати, призначені державою для таких осіб.

Для реалізації злочинного задуму правопорушники пропонували нашим співвітчизникам екскурсію Європою, завершальною локацією якої було французьке місто Мелен. Там вони відбирали у потерпілих документи та гроші та, використовуючи уразливий стан людей, змушували телефонувати в посольство та просити статус біженців, посилаючись на події на сході України. На час розгляду заяв, який триває близько дев’яти місяців, українцям видавали картки для отримання щомісячної грошової допомоги. По закінченню оформлення всіх необхідних документів зловмисники картки у наших співвітчизників відбирали, а їх самих відправляли додому.

Загалом з однієї завербованої людини правопорушники отримували близько тисячі євро чистого прибутку. А за півтора року протиправної діяльності вони вивезли з Одеської області за кордон сотні громадян.

Під час масштабної спецоперації українських та французьких поліцейських, що тривала більше пів року, злочинну групу було ліквідовано.

Обшуки і затримання

Вчора, 19 квітня, провели 49 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в Одеській області. Під час цих заходів вилучено низку документів та паспортів громадян України для виїзду за кордон, банківські картки, видані банками України та Франції, електронні квитки, засоби зв’язку, медичні книжки, чорнові записи, гроші та інші речі, що мають доказове значення у справі.

Під час обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів правоохоронці виявили жінку, яку проти волі тримали господарі. Її безкоштовно примушували виконувати всю хатньою роботу, займатися городом та доглядати за домогосподарством. За вказаним фактом було розпочате провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

За результатами досудового розслідування вісьмом особам віком від 26-ти до 49-ти років оголошено підозри у вербуванні та переміщенні людей за кордон з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще дев’ятеро осіб затримані у Франції місцевими правоохоронцями. За підозрою в організації шахрайської схеми отримання бюджетних коштів Республіки Франції шляхом фіктивного оформлення статусу біженців на час досудового розслідування їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один рік.

Відповідно до українського законодавства, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Слідство триває.

Доповнення

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ, понад 260 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.

Лише у 2020 році статус постраждалих від торгівлі людьми в Україні отримали понад 130 осіб.

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