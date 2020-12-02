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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19364 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78743 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100822 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116986 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151972 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199848 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195445 просмотра

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Актуальное
Балух впервые после нападения самостоятельно вышел на связь и выложил фото

Балух впервые после нападения самостоятельно вышел на связь и выложил фото

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили в начале сентября, впервые после нападения самостоятельно вышел на связь и выложил фото сообщив, что до сих пор проходит реабилитацию в специализированном центре. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“У меня... повод и возможность выйти на связь. Второй месяц я на лечении-реабилитации в центре нейрореабилитации „NODUS“. Благодарен искренне — большинство расходов, необходимых для моего полного восстановления, по решению Александра Кулика, взял на себя центр...”, — написал Балух.

Он отметил, что впереди важный этап — операция.

“Пользуясь моментом „выхода в публичное пространство“, спасибо всем, кто искренне болел, молился, верил, помогал, приобщался. В т.ч. благодаря вам я жив и уверенно двигаюсь к выздоровлению... Заранее хочу предупредить, что временно, на время лечения и реабилитации, если и буду появляться здесь, то очень редко”, — отметил Балух.

Как сообщалось, освобожденного с российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.

Утром, 8 сентября, его госпитализировали. 12 октября Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.

Напомним, 19 сентября Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру гляделки. По информации столичной прокуратуры, это 32-летний житель Киевской области.

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Украинские Национальные Новости

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