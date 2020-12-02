Балух впервые после нападения самостоятельно вышел на связь и выложил фото
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили в начале сентября, впервые после нападения самостоятельно вышел на связь и выложил фото сообщив, что до сих пор проходит реабилитацию в специализированном центре. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“У меня... повод и возможность выйти на связь. Второй месяц я на лечении-реабилитации в центре нейрореабилитации „NODUS“. Благодарен искренне — большинство расходов, необходимых для моего полного восстановления, по решению Александра Кулика, взял на себя центр...”, — написал Балух.
Он отметил, что впереди важный этап — операция.
“Пользуясь моментом „выхода в публичное пространство“, спасибо всем, кто искренне болел, молился, верил, помогал, приобщался. В т.ч. благодаря вам я жив и уверенно двигаюсь к выздоровлению... Заранее хочу предупредить, что временно, на время лечения и реабилитации, если и буду появляться здесь, то очень редко”, — отметил Балух.
Как сообщалось, освобожденного с российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.
Утром, 8 сентября, его госпитализировали. 12 октября Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.
Напомним, 19 сентября Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру гляделки. По информации столичной прокуратуры, это 32-летний житель Киевской области.