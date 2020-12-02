Балух вперше після нападу самостійно вийшов на зв'язок та виклав фото
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній політв’язень Володимир Балух, якого побили на початку вересня, вперше після нападу самостійно вийшов на зв’язок та виклав фото повідомивши, що ще досі проходить реабілітацію в спеціалізованому центрі. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Маю ...привід і можливість вийти на зв’язок. Другий місяць я на лікуванні-реабілітації у центрі нейрореабілітації „NODUS“. Вдячний щиро — більшість витрат, необхідних для мого повного відновлення, за рішенням Олександра Кулика, взяв на себе центр...”, — написав Балух.
Він наголосив, що попереду важливий етап — операція.
“Користуючись моментом „виходу у публічний простір“, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У т.ч. завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання!... Наперед хочу попередити, що тимчасово, на час лікування й реабілітації, якщо й з’являтимусь тут, то дуже рідко”, — зазначив Балух.
Як повідомлялося, звільненого із російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня.
Зранку, 8 вересня, його госпіталізували. 12 жовтня Балуха перевели з реанімації у нейрохірургію.
Нагадаємо, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний житель Київської області.