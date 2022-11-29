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Balenciaga судится с продюсерской компанией на 25 млн долларов из-за скандальной рекламы

Balenciaga судится с продюсерской компанией на 25 млн долларов из-за скандальной рекламы

Киев • УНН

 • 1543841 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Дом моды Balenciaga подает в суд на продюсерскую компанию, которая проводила его рекламную кампанию весной 2023 года, после того, как в одном из изображений были обнаружены документы о решении Верховного суда по детской порнографии, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Бренд, который уже столкнулся с осуждением из-за другой кампании с участием детей, подал иск в Верховный суд штата Нью-Йорк в пятницу. Balenciaga требует не менее 25 миллионов долларов возмещения убытков от продюсерской компании North Six, Inc, сценографа Николаса Де Жардена и его компании.

Balenciaga нанял North Six и Des Jardins для разработки и производства своей весенней кампании 2023 года, говорится в судебной повестке. В ней говорится, что кампания, в которой участвовали, среди прочих, актриса Николь Кидман и модель Белла Хадид, имела целью воссоздать корпоративную среду, с кадрами, снятыми в "офисном помещении на Манхэттене".

На беспорядочном столе, изображенном на одном из кадров, среди беспорядка была заметна страница из решения Верховного суда 2008 года по делу "Соединенные Штаты против Уильямса", которое "подтверждает, что пропаганда детской порнографии является незаконной и не защищенной свободой слова", - говорится в заявлении Баленсиаги, которое он предоставил CNN в понедельник.

В судебном документе утверждается, что компания Balenciaga не знала и не давала разрешения на включение этого конкретного документа. В своем заявлении для CNN Balenciaga заявила, что "все предметы, включенные в эту съемку, были предоставлены третьими сторонами, которые письменно подтвердили, что этот реквизит был поддельными офисными документами. Они оказались настоящими юридическими бумагами, которые, скорее всего, происходят со съемок телевизионной драмы".

Balenciaga заявила, что считает, что "необъяснимые действия и бездействие ответчиков были злонамеренными или, как минимум, чрезвычайно безрассудными".

В исковом заявлении утверждается, что в результате действий ответчиков "представители общественности, включая средства массовой информации, ошибочно и ужасно ассоциировали Balenciaga с отвратительным и глубоко тревожным предметом судебного решения".

North Six и Des Jardins, говорится в заявлении, должны быть привлечены к ответственности за "весь ущерб, причиненный в результате этой ложной ассоциации". Амелия К. Бранков, адвокат Николаса Де Жардена и его компании Nicholas Des Jardins LLC, заявила в электронном заявлении CNN, что "никакой злонамеренной схемы, безусловно, не было. Как известно Balenciaga, многочисленные коробки с документами просто были получены из реквизита в качестве предметов для аренды".

"Более того, представители Balenciaga присутствовали на съемках, наблюдали за ними и работали с бумагами и реквизитом, - продолжил Бранков, - а Дес Жардин, как художник-постановщик, не отвечал за отбор образов со съемок".

Представитель North Six заявил, что продюсерская компания "не имела творческого вклада или контроля над съемками. North Six не была на съемочной площадке во время окончательных договоренностей по декорациям".

Продолжая собственное расследование, компания Balenciaga заявила, что несет ответственность за отсутствие надзора и контроля над изображениями кампании.

"Мы укрепляем структуры вокруг наших творческих процессов и этапов проверки. Мы хотим гарантировать, что новые меры контроля станут поворотным моментом и не позволят этому повториться", - говорится в заявлении компании.

"Balenciaga еще раз приносит свои искренние извинения за причиненную нами обиду и приносит свои извинения талантам и партнерам".

Ким Кардашьян заявила, что переоценивает отношения с Balenciaga после скандала с фотосессией. Balenciaga также обратился к широкому возмущению и осуждению другой недавней кампании, в которой дети обнимались с плюшевыми мишками, одетыми в фетишистскую одежду.

"Мы решительно осуждаем обращение с детьми; мы никогда не намеревались включать это в наш нарратив", - заявили в компании.

"Наши плюшевые сумки с мишками и коллекция Gift не должны были быть представлены с детьми. Это был ошибочный выбор Balenciaga в сочетании с нашей неспособностью оценить и проверить изображения. Ответственность за это лежит только на Balenciaga".

Ким Кардашьян, которая была послом модного лейбла, выступила в воскресенье в рамках кампании после того, как получила шквал сообщений от поклонников и комментаторов, которые призывали ее осудить бренд.

Кардашян сказала, что она "переоценивает" свои рабочие отношения с Balenciaga и что как мать она была "потрясена тревожными изображениями".

"Безопасность детей должна быть предметом самого высокого внимания, и любые попытки нормализовать жестокое обращение с детьми в любом виде не должны иметь места в нашем обществе - и точка", - написала она в Twitter.

На прошлой неделе Balenciaga извинился за кампанию, заявив, что "немедленно удалил ее со всех платформ". Фотограф Габриэле Галимберти заявил на прошлой неделе в интервью CNN, что режиссура и съемки кампании с участием плюшевых мишек были вне его контроля.

"Я не в состоянии комментировать выбор Balenciaga, но я должен подчеркнуть, что я не имел права никоим образом выбирать ни продукцию, ни моделей, ни их сочетание... как всегда, руководство кампанией и съемками не зависят от фотографа".

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