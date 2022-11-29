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Balenciaga судиться з продюсерською компанією на 25 млн доларів через скандальну рекламу

Balenciaga судиться з продюсерською компанією на 25 млн доларів через скандальну рекламу

Київ • УНН

 • 1543841 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Будинок моди Balenciaga подає до суду на продюсерську компанію, яка проводила його рекламну кампанію навесні 2023 року, після того, як в одному з зображень були виявлені документи про рішення Верховного суду щодо дитячої порнографії, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Бренд, який вже зіткнувся з осудом через іншу кампанію за участю дітей, подав позов до Верховного суду штату Нью-Йорк у п’ятницю. Balenciaga вимагає щонайменше 25 мільйонів доларів відшкодування збитків від продюсерської компанії North Six, Inc, сценографа Ніколаса Де Жардена і його компанії.

Balenciaga найняв North Six і Des Jardins для розробки і виробництва своєї весняної кампанії 2023 року, йдеться в судовій повістці. У ній говориться, що кампанія, в якій брали участь, серед інших, акторка Ніколь Кідман і модель Белла Хадід, мала на меті відтворити корпоративне середовище, з кадрами, знятими в “офісному приміщенні на Манхеттені”.

На безладному столі, зображеному на одному з кадрів, серед безладу була помітна сторінка з рішення Верховного суду 2008 року у справі “Сполучені Штати проти Вільямса”, яка “підтверджує, що пропаганда дитячої порнографії є незаконною і не захищеною свободою слова”, — йдеться в заяві Баленсіаги, яку він надав CNN в понеділок.

У судовому документі стверджується, що компанія Balenciaga не знала і не давала дозволу на включення цього конкретного документа. У своїй заяві для CNN Balenciaga заявила, що “всі предмети, включені в цю зйомку, були надані третіми сторонами, які письмово підтвердили, що цей реквізит був підробленими офісними документами. Вони виявилися справжніми юридичними паперами, які, швидше за все, походять зі зйомок телевізійної драми”.

Balenciaga заявила, що вважає, що “незрозумілі дії та бездіяльність відповідачів були зловмисними або, як мінімум, надзвичайно нерозважливими”.

У позовній заяві стверджується, що в результаті дій відповідачів “представники громадськості, включаючи засоби масової інформації, помилково і жахливо асоціювали Balenciaga з огидним і глибоко тривожним предметом судового рішення”.

North Six і Des Jardins, йдеться в заяві, повинні бути притягнуті до відповідальності за “всю шкоду, заподіяну в результаті цієї помилкової асоціації”. Амелія К. Бранков, адвокат Ніколаса Де Жардена і його компанії Nicholas Des Jardins LLC, заявила в електронній заяві CNN, що “ніякої зловмисної схеми, безумовно, не було. Як відомо Balenciaga, численні коробки з документами просто були отримані з реквізиту в якості предметів для оренди”.

“Більше того, представники Balenciaga були присутні на зйомках, спостерігали за ними і працювали з паперами і реквізитом, — продовжив Бранков, — а Дес Жардін, як художник-постановник, не відповідав за відбір образів зі зйомок”.

Представник North Six заявив, що продюсерська компанія “не мала творчого вкладу або контролю над зйомками. North Six не була на знімальному майданчику під час остаточних домовленостей щодо декорацій”.

Продовжуючи власне розслідування, компанія Balenciaga заявила, що несе відповідальність за відсутність нагляду та контролю над зображеннями кампанії.

“Ми зміцнюємо структури навколо наших творчих процесів і етапів перевірки. Ми хочемо гарантувати, що нові заходи контролю стануть поворотним моментом і не дозволять цьому повторитися”, — йдеться в заяві компанії.

“Balenciaga ще раз приносить свої щирі вибачення за заподіяну нами образу і приносить свої вибачення талантам і партнерам”.

Кім Кардашян заявила, що переоцінює відносини з Balenciaga після скандалу з фотосесією. Balenciaga також звернувся до широкого обурення і засудження іншої нещодавньої кампанії, в якій діти обіймалися з плюшевими ведмедиками, одягненими у фетишистський одяг.

“Ми рішуче засуджуємо поводження з дітьми; ми ніколи не мали наміру включати це в наш наратив”, — заявили в компанії.

“Наші плюшеві сумки з ведмедиками та колекція Gift не повинні були бути представлені з дітьми. Це був помилковий вибір Balenciaga в поєднанні з нашою нездатністю оцінити і перевірити зображення. Відповідальність за це лежить тільки на Balenciaga”.

Кім Кардашян, яка була послом модного лейблу, виступила в неділю в рамках кампанії після того, як отримала шквал повідомлень від шанувальників і коментаторів, які закликали її засудити бренд.

Кардашян сказала, що вона “переоцінює” свої робочі відносини з Balenciaga і що як мати вона була “потрясена тривожними зображеннями”.

“Безпека дітей має бути предметом найвищої уваги, і будь-які спроби нормалізувати жорстоке поводження з дітьми в будь-якому вигляді не повинні мати місця в нашому суспільстві — і крапка”, — написала вона у Twitter.

Минулого тижня Balenciaga вибачився за кампанію, заявивши, що “негайно видалив її з усіх платформ”. Фотограф Габріеле Галімберті заявив минулого тижня в інтерв’ю CNN, що режисура і зйомки кампанії за участю плюшевих ведмедиків були поза його контролем.

“Я не в змозі коментувати вибір Balenciaga, але я повинен підкреслити, що я не мав права жодним чином вибирати ні продукцію, ні моделей, ні їх поєднання... як завжди, керівництво кампанією і зйомками не залежать від фотографа”.

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