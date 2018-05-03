Балаклея: огонь перекинулся на склад с боеприпасами

Также, по информации журналиста УНН, сначала на территории склада под Балаклеей продолжались плановые подрывы снарядов, оставшихся на территории с пожара 2017 года, во время проведения этих плановых подрывов загорелась трава и огонь перекинулся на склад с боеприпасами.

Как сообщил УНН источник, возгорание в Балаклее произошло из-за взрыва снаряда при его обезвреживании.



По данным Генштаба, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминирования остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, началась пожар.



Это уже не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.



Вследствие чрезвычайной ситуации в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объектов. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе больше всего повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.