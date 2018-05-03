Балаклея: огонь перекинулся на склад с боеприпасами
Киев • УНН
БАЛАКЛЕЯ-КИЕВ.3 МАЯ.УНН. Под городом Балаклея Харьковской области продолжается пожар на территории склада с боеприпасами, огонь сейчас перевернулся непосредственно на сам склад, передает корреспондент УНН с места событий.
Также, по информации журналиста УНН, сначала на территории склада под Балаклеей продолжались плановые подрывы снарядов, оставшихся на территории с пожара 2017 года, во время проведения этих плановых подрывов загорелась трава и огонь перекинулся на склад с боеприпасами.
Как сообщил УНН источник, возгорание в Балаклее произошло из-за взрыва снаряда при его обезвреживании.
По данным Генштаба, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминирования остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, началась пожар.
Это уже не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Вследствие чрезвычайной ситуации в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объектов. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе больше всего повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.