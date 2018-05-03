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Балаклія: вогонь перекинувся на склад з боєприпасами

Київ • УНН

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БАЛАКЛІЯ-КИЇВ.3 ТРАВНЯ.УНН. Під містом Балаклія Харківської області триває пожежа на території складу з боєприпасами, вогонь зараз перекинувся безпосередньо на сам склад,передає кореспондент УНН з місця події.

Балаклія: вогонь перекинувся на склад з боєприпасами

Також,за інформацією журналіста УНН, спершу на території складу під Балаклією тривали планові підриви снарядів, що залишилися на території з пожежі 2017-го , під час проведення цих планових підривів загорілася трава і вогонь перекинувся на склад з боєприпасами.

Як повідомило УНН джерело, загоряння у Балаклії сталося через вибух снаряда при його знешкодженні.

За даними Генштабу, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.

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