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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Баку взял под полный контроль стратегический город Лачин - Алиев

Киев • УНН

 • 243552 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Азербайджан полностью контролирует стратегический город Лачин, который три десятилетия был под оккупацией Нагорного Карабаха, заявил в пятницу президент страны Ильхам Алиев, передает УНН.

Баку взял под полный контроль стратегический город Лачин - Алиев

Цитата

"Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы - вернулись в город Лачин, - написал Алиев в Twitter. - Азербайджанская армия сейчас дислоцируется в городе Лачин. Взято под контроль села Забух и Сус", - добавил. он.

Детали

Алиев также поздравил всех жителей Лачина и азербайджанский народ с этим событием.

"Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!" – сказал президент.

В сопровождении группы солдат командующий армейским корпусом генерал-майор Канан Сеидов сообщил, что азербайджанская армия взяла под полный контроль город Лачин, а также села Забух и Сусс в соответствии с директивами президент.

Лачин находится на пути между городом Ханкенди в Карабахе и Арменией.

Дополнение

Русские миротворцы и армянское население покинули районы вдоль маршрута, известного как Лачинский коридор, где расположены Лачин, Забух и Сус. Этот район был временно передан под контроль россии в соответствии с трехсторонней декларацией, подписанной Москвой, Баку и Ереваном 10 ноября 2020 года, после 44 дней второй карабахской войны между Азербайджаном и Арменией.

В рамках декларации Азербайджан построил 32-километровую дорогу, проходящую вокруг Лачина.

Российские миротворцы, обеспечивавшие безопасность на трассе старого Лачинского коридора, были обязаны перенести блокпосты на новую дорогу.

Лачин и его деревни были оккупированы армянской армией в 1992 году, а затем в последующие годы здесь поселились армяне, привезенные из Сирии и Ливана.

В течение всего времени Азербайджан заявлял, что считает это военным преступлением и нарушением Женевских конвенций.

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