Баку взял под полный контроль стратегический город Лачин - Алиев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Азербайджан полностью контролирует стратегический город Лачин, который три десятилетия был под оккупацией Нагорного Карабаха, заявил в пятницу президент страны Ильхам Алиев, передает УНН.
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"Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы - вернулись в город Лачин, - написал Алиев в Twitter. - Азербайджанская армия сейчас дислоцируется в городе Лачин. Взято под контроль села Забух и Сус", - добавил. он.
Детали
Алиев также поздравил всех жителей Лачина и азербайджанский народ с этим событием.
"Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!" – сказал президент.
В сопровождении группы солдат командующий армейским корпусом генерал-майор Канан Сеидов сообщил, что азербайджанская армия взяла под полный контроль город Лачин, а также села Забух и Сусс в соответствии с директивами президент.
Лачин находится на пути между городом Ханкенди в Карабахе и Арменией.
Дополнение
Русские миротворцы и армянское население покинули районы вдоль маршрута, известного как Лачинский коридор, где расположены Лачин, Забух и Сус. Этот район был временно передан под контроль россии в соответствии с трехсторонней декларацией, подписанной Москвой, Баку и Ереваном 10 ноября 2020 года, после 44 дней второй карабахской войны между Азербайджаном и Арменией.
В рамках декларации Азербайджан построил 32-километровую дорогу, проходящую вокруг Лачина.
Российские миротворцы, обеспечивавшие безопасность на трассе старого Лачинского коридора, были обязаны перенести блокпосты на новую дорогу.
Лачин и его деревни были оккупированы армянской армией в 1992 году, а затем в последующие годы здесь поселились армяне, привезенные из Сирии и Ливана.
В течение всего времени Азербайджан заявлял, что считает это военным преступлением и нарушением Женевских конвенций.