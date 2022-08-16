Азербайджан готується повернути контроль над "Лачинським коридором"

Деталі

Російські війська та вірменське населення покинуть райони вздовж траси, відомої як «Лачинський коридор», де розташовані Лачин та села Забух та Сус, тимчасово передані під контроль росії відповідно до тристоронньої декларації, підписаної між трьома країнами 10 листопада 2020 року.

Згідно з декларацією, Азербайджан побудує нову дорогу, що проходить за межами Лачина. Вірменське населення Карабаху використовуватиме свій шлях до та з Вірменії протягом трьох років.

Російські сили, які гарантують безпеку на маршруті Лачинського коридору, також перенесуть блокпости на нову дорогу.

За інформацією з вірменської преси та соціальних мереж, вірменське населення, яке оселилося в Лачині, Забусі та Сусі, попереджено про необхідність залишити регіон до 25 серпня. Вони зможуть оселитися або у Вірменії, або в Ханкенді та отримають фінансову допомогу від Єревану.

Хоча вірмен, що залишають регіон, попередили, щоб вони не спалювали свої будинки і не завдавали шкоди навколишньому середовищу, у соціальних мережах циркулюють зображення, на яких деякі вірмени спалюють свої будинки та довколишні ліси.

Виступаючи перед Азербайджанським державним телебаченням з приводу евакуації вірмен з Лачина, президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що доручив Держкомітету у справах біженців та внутрішньо переміщених осіб зв'язатися з корінними жителями міста Лачина, сіл Забух та Сус та розпочати роботу з повернення їх на історичну батьківщину.

Довідка

Лачин та його села були окуповані вірменською армією у 1992 році, а потім у наступні роки тут оселилися вірмени, привезені з Сирії та Лівану. Протягом усього процесу Азербайджан заявляв, що розглядає це як військовий злочин та порушення Женевських конвенцій.

Доповнення

Відносини між Вірменією та Азербайджаном були напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах, також відомий як Верхній Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

Коли у вересні 2020 року спалахнули нові зіткнення, в ході 44-денного конфлікту Азербайджан звільнив кілька міст та понад 300 населених пунктів та сіл, які були окуповані Вірменією майже 30 років.

Бойові дії закінчилися в листопаді 2020 року угодою, укладеною за посередництва росії, за якою Вірменія поступилася частиною території, яку вона окупувала протягом десятиліть.

У січні 2021 року Азербайджан, Вірменія та росія домовилися про розвиток економічних зв'язків та інфраструктури на благо всього регіону.