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Азербайджан готовится вернуть контроль над "Лачинским коридором"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Азербайджан вернет себе контроль над городом Лачин и некоторыми селами на пути между Ханкенди и Арменией в конце этого месяца в соответствии с общей декларацией, подписанной россией, Азербайджаном и Арменией, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Азербайджан готовится вернуть контроль над "Лачинским коридором"

Детали

Российские войска и армянское население покинут районы вдоль трассы, известной как «Лачинский коридор», где расположены Лачин и села Забух и Сус, временно переданые под контроль россии в соответствии с трехсторонней декларацией, подписанной между тремя странами 10 ноября 2020 года.

Согласно декларации, Азербайджан построит новую дорогу, проходящую за пределами Лачина. Армянское население Карабаха будет использовать свою дорогу в и из Армении в течение трех лет.

Российские силы, гарантирующие безопасность на маршруте Лачинского коридора, также перенесут блокпосты на новую дорогу.

По информации из армянской прессы и социальных сетей, армянское население, поселившееся в Лачине, Забусе и Сусе, предупреждено о необходимости покинуть регион до 25 августа. Они смогут поселиться либо в Армении, либо в Ханкенди и получат финансовую помощь от Еревана.

Хотя армян, покидающих регион, предупредили, чтобы они не сжигали свои дома и не наносили вреда окружающей среде, в социальных сетях циркулируют изображения, на которых некоторые армяне сжигают свои дома и близлежащие леса.

Выступая перед Азербайджанским государственным телевидением по поводу эвакуации армян из Лачина, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что поручил Госкомитету по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц связаться с коренными жителями города Лачина, сел Забух и Сус и начать работу по возвращению их на историческую родину.

Справка

Лачин и его деревни были оккупированы армянской армией в 1992 году, а затем в последующие годы здесь поселились армяне, привезенные из Сирии и Ливана. В течение всего процесса Азербайджан заявлял, что рассматривает это как военное преступление и нарушение Женевских конвенций.

Дополнение

Отношения между Арменией и Азербайджаном были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, также известный как Верхний Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь близлежащих районов.

Когда в сентябре 2020 года вспыхнули новые столкновения, в ходе 44-дневного конфликта Азербайджан освободил несколько городов и более 300 населенных пунктов и сел, оккупированных Арменией почти 30 лет.

Боевые действия закончились в ноябре 2020 года соглашением, заключенным при посредничестве россии, согласно которому Армения уступила часть территории, которую она оккупировала в течение десятилетий.

В январе 2021 года Азербайджан, Армения и россия договорились о развитии экономических связей и инфраструктуры во благо всего региона.

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