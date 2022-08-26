Баку взяв під повний контроль стратегічне місто Лачин - Алієв

Цитата

"Сьогодні, 26 серпня, ми - азербайджанці - повернулися до міста Лачин, - написав Алієв у Twitter. - Азербайджанська армія зараз дислокується у місті Лачин. Взято під контроль села Забух та Сус", - додав він.

Деталі

Алієв також привітав усіх мешканців Лачина та азербайджанський народ із цією подією.

"Хай живе Лачин! Хай живе Азербайджан!" - сказав президент.

У супроводі групи солдатів командувач армійського корпусу генерал-майор Канан Сеїдов повідомив, що азербайджанська армія взяла під повний контроль місто Лачин, а також села Забух та Сус відповідно до директив президент.

Лачин знаходиться на шляху між містом Ханкенді в Карабаху та Вірменією.

Доповнення

Російські миротворці та вірменське населення залишили райони вздовж маршруту, відомого як Лачинський коридор, де розташовані Лачин, Забух та Сус. Цей район був тимчасово переданий під контроль росії відповідно до тристоронньої декларації, підписаної Москвою, Баку та Єреваном 10 листопада 2020 року, після 44 днів другої карабахської війни між Азербайджаном та Вірменією.

У рамках декларації Азербайджан збудував 32-кілометрову дорогу, що проходить навколо Лачина.

Російські миротворці, які забезпечували безпеку на трасі старого Лачинського коридору, були зобов'язані перенести блокпости на нову дорогу.

Лачин та його села були окуповані вірменською армією у 1992 році, а потім у наступні роки тут оселилися вірмени, привезені з Сирії та Лівану.

Протягом усього часу Азербайджан заявляв, що вважає це військовим злочином та порушенням Женевських конвенцій.