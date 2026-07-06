Баку вручил послу РФ ноту протеста из-за удара по АЗС Азербайджана в Украине

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и выразило решительный протест в связи с ударом по автозаправочной станции компании SOCAR в Николаевской области вечером 5 июля. Об этом сообщает Азертадж со ссылкой на заявление Управления пресс-службы МИД Азербайджана, пишет УНН.

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Отмечается, что во время встречи российской стороне была передана соответствующая нота. Также в МИД подчеркнули, что этот удар с применением беспилотника не является первым подобным инцидентом: ранее объекты на территории Украины, принадлежавшие SOCAR, в частности - газораспределительная компрессорная станция и нефтебаза в Одессе. В результате этих атак был нанесен значительный материальный ущерб, а сотрудники компании получили ранения.

В МИД также обратили внимание на то, что, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжение подобных инцидентов свидетельствует о целенаправленном характере атак.

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