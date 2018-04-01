Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Власти Бахрейна сообщили об обнаружении крупнейшего из найденных на территории страны месторождений нефти, сообщает национальное информационное агентство BNA, передает УНН.
Найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам действующее месторождение нефти.
Согласно сообщению агентства, выявление крупнейших нефтяных запасов произошло в результате "освоения потенциала нефтяных компаний с целью удвоить работу по разведке и выемке нефти".
Как сообщал УНН, в заливе Мори Фёрт у побережья Шотландии на британском континентальном шельфе нашли месторождение нефти.