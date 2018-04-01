Бахрейн виявив найбільше в своїй історії родовище нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Влада Бахрейну повідомила про виявлення найбільшого з знайдених на території країни родовищ нафти, повідомляє національне інформаційне агентство BNA, передає УНН.
Знайдене родовище легкої сланцевої нафти і газу в кілька разів перевершує за запасами чинне родовище нафти.
Згідно з повідомленням агентства, виявлення найбільших нафтових запасів відбулося в результаті "освоєння потенціалу нафтових компаній з метою подвоїти роботу з розвідки і виїмці нафти".
Як повідомляв УНН, у затоці Морі Ферт поблизу узбережжя Шотландії на британському континентальному шельфі знайшли родовище нафти.