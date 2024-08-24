Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"
Киев • УНН
Президент США Джо Байден выступил с заявлением в День Независимости Украины. Он подчеркнул, что война закончится только тогда, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением в День Независимости Украины. Он указал, что война закончится тогда, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной. Об этом Байден написал в соцсети X, передает УНН.
"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День независимости, давайте проясним ситуацию: Когда началась бессмысленная война россии, Украина была свободной страной.
Сегодня она все еще свободная страна. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - написал Байден.
Гарріс у День Незалежності: США продовжать підтримувати Україну проти агресії рф24 августа 2024, 17:49 • 18933 просмотра