Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением в День Независимости Украины. Он указал, что война закончится тогда, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной. Об этом Байден написал в соцсети X, передает УНН.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День независимости, давайте проясним ситуацию: Когда началась бессмысленная война россии, Украина была свободной страной.

Сегодня она все еще свободная страна. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - написал Байден.

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