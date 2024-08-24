Харрис в День Независимости: США продолжат поддерживать Украину против агрессии рф

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии. Соответствующее заявление она делала 24 августа по случаю Дня Независимости Украины в соцсети Х, передает УНН.

В День независимости Украины мы вместе отмечаем общие ценности, которые украинский народ мужественно защищает ежедневно: независимость, суверенитет и свободу. Мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии - написала Харрис.

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