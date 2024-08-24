Харрис в День Независимости: США продолжат поддерживать Украину против агрессии рф
Киев • УНН
Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Заявление сделано 24 августа по случаю Дня Независимости Украины.
Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии. Соответствующее заявление она делала 24 августа по случаю Дня Независимости Украины в соцсети Х, передает УНН.
В День независимости Украины мы вместе отмечаем общие ценности, которые украинский народ мужественно защищает ежедневно: независимость, суверенитет и свободу. Мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии
США відправлять Україні нову військову допомогу близько на 125 млн доларів - AP22 августа 2024, 22:12 • 25810 просмотров