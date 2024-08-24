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Гарріс у День Незалежності: США продовжать підтримувати Україну проти агресії рф

Гарріс у День Незалежності: США продовжать підтримувати Україну проти агресії рф

Київ • УНН

 • 44870 перегляди

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила про подальшу підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Заяву зроблено 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії. Відповідну заяву вона робила 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України у соцмережі Х, передає УНН

У День незалежності України ми разом відзначаємо спільні цінності, які український народ мужньо захищає щодня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми будемо й надалі підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії

- написала Гарріс. 

США відправлять Україні нову військову допомогу близько на 125 млн доларів - AP23.08.24, 01:12 • 26746 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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