Гарріс у День Незалежності: США продовжать підтримувати Україну проти агресії рф

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії. Відповідну заяву вона робила 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України у соцмережі Х, передає УНН.

У День незалежності України ми разом відзначаємо спільні цінності, які український народ мужньо захищає щодня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми будемо й надалі підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії