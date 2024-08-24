Гарріс у День Незалежності: США продовжать підтримувати Україну проти агресії рф
Київ • УНН
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила про подальшу підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Заяву зроблено 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України.
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії. Відповідну заяву вона робила 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України у соцмережі Х, передає УНН.
У День незалежності України ми разом відзначаємо спільні цінності, які український народ мужньо захищає щодня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми будемо й надалі підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії
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