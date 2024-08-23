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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 22:12  •  3510 просмотра

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Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Он будет включать ракеты ПВО, боеприпасы для HIMARS и Javelin, противотанковые ракеты и другое оборудование.

США предоставят Украине новую военную помощь около 125 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Администрация президента США Джо Байдена подготовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 125 миллионов долларов.

Эта помощь будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для систем HIMARS и Javelin, противотанковые ракеты, оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, а также транспортные средства и другую технику.

Официальное объявление о новом пакете помощи может состояться в ближайшие дни, вероятно, накануне Дня Независимости Украины.

По информации, с целью быстрой отправки необходимого оборудования со складов Пентагона, данная помощь будет оказана через президентские полномочия о сокращении.

США вивчають стратегію ЗСУ в курській області і плани щодо "буферної зони"22 августа 2024, 21:34 • 9573 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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