США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

США предоставят Украине новую военную помощь около 125 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Администрация президента США Джо Байдена подготовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 125 миллионов долларов.

Эта помощь будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для систем HIMARS и Javelin, противотанковые ракеты, оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, а также транспортные средства и другую технику.

Официальное объявление о новом пакете помощи может состояться в ближайшие дни, вероятно, накануне Дня Независимости Украины.

По информации, с целью быстрой отправки необходимого оборудования со складов Пентагона, данная помощь будет оказана через президентские полномочия о сокращении.

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