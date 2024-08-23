США изучают стратегию ВСУ в курской области и планы по "буферной зоне"

США анализируют стратегию Украины относительно операции в курской области и планы создания "буферной зоны" на территории рф. Об этом сообщает Pentagon, передает УНН.

Детали

22 августа во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США еще не имеют четкой оценки наступательных действий ВСУ в курской области из-за недостаточной информации. Она указала, что Пентагон сейчас пытается понять, какие заявленные цели Украины, в частности создание "буферной зоны", соотносятся с ее общей стратегической целью.

Когда речь идет о курской области, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский - что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной, чтобы выяснить, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя - проинформировала Сабрина Сингх.

Несмотря на эти неопределенности, представительница Пентагона подтвердила постоянную поддержку Соединенных Штатов Украине.

Мы и в дальнейшем будем предоставлять пакеты помощи. Я не могу объявить об этом сегодня, но мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе и во всем, что ей нужно для достижения успеха - добавила Сабрина Сингх.

Пентагон: США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у курській області