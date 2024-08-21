Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон обсуждает с Украиной долгосрочные цели наступления в курской области, где Силы обороны продемонстрировали "креативность и боевую доблесть". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли США открыто и публично поддержать операцию Украины в Курске, Пэт Райдер ответил.



Мы продолжаем обсуждение с украинцами относительно их целей. Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что речь идет о создании буферной зоны. Поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях. Что касается их операции в Курске, то они явно заставили россиян отвечать. Она, безусловно, продемонстрировала креативность и боевую доблесть украинцев, - говорится в ответе.



Представитель Пентагона также отметил, что США продолжают сосредотачиваться на том, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

Напомним

США зафиксировали перемещение небольшого количества российских сил в курскую область. Однако представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление.