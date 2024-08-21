Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  44769 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  85961 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  53126 просмотра
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  89869 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  52595 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  112172 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  168422 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  286636 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  270452 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  318347 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  53120 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  102251 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  101231 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

19 августа 2024, 14:52  •  99955 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  114638 просмотра
Актуальное
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 00:37  •  7694 просмотра

Read in English

США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области. Пентагон отмечает креативность и боевую доблесть украинских сил в этой операции.

Пентагон обсуждает с Украиной долгосрочные цели наступления в курской области, где Силы обороны продемонстрировали "креативность и боевую доблесть". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли США открыто и публично поддержать операцию Украины в Курске, Пэт Райдер ответил.

Мы продолжаем обсуждение с украинцами относительно их целей. Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что речь идет о создании буферной зоны. Поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях. Что касается их операции в Курске, то они явно заставили россиян отвечать. Она, безусловно, продемонстрировала креативность и боевую доблесть украинцев,

- говорится в ответе.

Представитель Пентагона также отметил, что США продолжают сосредотачиваться на том, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

Напомним

США зафиксировали перемещение небольшого количества российских сил в курскую область. Однако представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  63634 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  67039 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  84204 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  101661 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  101117 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113201 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112709 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113633 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104411 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89762 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Популярные

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  52595 просмотра
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  89869 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  53126 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  85961 просмотра
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  44769 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  112172 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  168422 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  286636 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  270452 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  318347 просмотра

Война

Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

  •  515 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  8466 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  23585 просмотра
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  22722 просмотра
Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

  •  25003 просмотра

политика

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  8466 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  23585 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  33974 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  40659 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  39611 просмотра

Война

Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

  •  515 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  8466 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  23585 просмотра
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  22722 просмотра
Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

  •  25003 просмотра

политика

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  8466 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  23585 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  33974 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  40659 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  39611 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  28759 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  109548 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107933 просмотра

Экономика

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

  •  12013 просмотра
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  17015 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  52584 просмотра
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

  •  25631 просмотра
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
Эксклюзив

  •  63617 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  27426 просмотра
В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

  •  16003 просмотра
КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

  •  18556 просмотра
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  26291 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  114896 просмотра