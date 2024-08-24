Байден: "Війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною"
Київ • УНН
Президент США Джо Байден виступив із заявою у День Незалежності України. Він підкреслив, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із заявою у День Незалежності України. Він вказав, що війна закінчиться тоді, коли Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною. Про це Байден написав у соцмережі X, передає УНН.
"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День незалежності, давайте прояснимо ситуацію: Коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною.
Сьогодні вона все ще вільна країна. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - написав Байден.
Гарріс у День Незалежності: США продовжать підтримувати Україну проти агресії рф24.08.24, 20:49 • 44870 переглядiв