Байден считает, что при его каденции США окрепли, а их враги - испытывают давление

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация передает новой достаточно мощную позицию Америки, ведь США имеет больше друзей, мощные союзы, а противники испытывают давление. Об этом Байден заявил в своей заключительной речи, передает УНН.

Детали

Моя администрация передает новой очень мощную позицию. Америка имеет больше друзей, более мощные союзы, наши противники испытывают давление. США играет ключевую роль, объединяет страны, показывает пример. Сейчас американская экономика самая сильная и имеет более сильные позиции, чтобы победить любого конкурента в будущем - сказал Байден.

Он отметил, что США необходимо и в дальнейшем объединять страны, чтобы противостоять Китаю, обеспечивать, чтобы путинская война завершилась справедливо.

Также он отметил, что при его президентстве Вашингтон увеличил свою силу во всех измерениях - дипломатическом, военном, технологическом и экономическом.

Напомним

Президент США Джо Байден в своей заключительной речи заявил, что российский диктатор владимир путин, когда вторгся в Украину, думал, что за три дня завоюет Киев, но с тех пор Байден был в центре Киева, а не путин.

Байден: "путин думал, что захватит Украину за три дня, но я был в центре Киева, а не он"