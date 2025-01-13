Байден вважає, що за його каденції США зміцніли, а їхні вороги – відчувають тиск

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація передає новій досить потужну позицію Америки, адже США має більше друзів, потужніші союзи, а супротивники відчувають тиск. Про це Байден заявив у своїй завершальній промові, передає УНН.

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Моя адміністрація передає новій дуже потужну позицію. Америка має більше друзів, потужніші союзи, наші супротивники відчувають тиск. США відіграє ключову роль, об’єднує країни, показує приклад. Зараз американська економіка найсильніша і має сильніші позиції, щоб перемогти будь-якого конкурента в майбутньому - сказав Байден.

Він зазначив, що США необхідно і надалі об’єднувати країни, щоб протистояти Китаю, забезпечувати, щоб путінська війна завершилася справедливо.

Також він наголосив, що за його президентства Вашингтон збільшив свою силу в усіх вимірах – дипломатичному, військовому, технологічному та економічному.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у своїй завершальній промові заявив, що російський диктатор володимир путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу Байден був в центрі Києва, а не путін.

Байден: "путін думав, що захопить Україну за три дні, але я був у центрі Києва, а не він"