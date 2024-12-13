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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден проведет онлайн-встречу с G7 по новой поддержке Украины

Байден проведет онлайн-встречу с G7 по новой поддержке Украины

Киев  •  УНН

 • 6856 просмотра

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Президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 усиление помощи Украине. Встреча состоится 13 декабря после выделения США 20 млрд долларов в фонд Всемирного банка для Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует обсудить с лидерами стран G7 российское полномасштабное вторжение в Украину, а также усиление помощи для государства для того, чтобы оно продолжало борьбу. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби 12 декабря на брифинге Вашингтоне, передает УНН.  

Детали

Встреча должна состояться в онлайн-формате в пятницу, 13 декабря.  

По словам американского чиновника, основной темой будут вопросы о помощи Киеву.

Завтра он (президент Джо Байден) собирается пообщаться в виртуальном режиме со своими коллегами, лидерами стран G7. Они обсудят ряд вопросов нашей совместной поддержки Украины

- отметил Кирби.

Он напомнил, что разговор будет происходить после выделения Соединенными Штатами 20 миллиардов долларов в фонд Всемирного банка, который будет оказывать экономическую поддержку Украине в рамках чрезвычайного займа G7 на сумму 50 миллиардов долларов.

Советник Белого дома подчеркнул, что это направлено на то, чтобы использовать доход от замороженных суверенных активов государства-агрессора на восстановление Украины после войны.

Здесь, в Соединенных Штатах, мы продолжим изучать пути максимального использования этих активов

- заметил Кирби.

Других деталей предстоящих переговоров представитель администрации США не озвучил. 

Напомним

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое вооружение и оборудование против дронов.

США объявили о новом пакете помощи Украине на 500 млн долларов: что входит в него12 дек. 2024, 23:58 • 9336 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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