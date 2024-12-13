Байден проведет онлайн-встречу с G7 по новой поддержке Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует обсудить с лидерами стран G7 российское полномасштабное вторжение в Украину, а также усиление помощи для государства для того, чтобы оно продолжало борьбу. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби 12 декабря на брифинге Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Встреча должна состояться в онлайн-формате в пятницу, 13 декабря.

По словам американского чиновника, основной темой будут вопросы о помощи Киеву.

Завтра он (президент Джо Байден) собирается пообщаться в виртуальном режиме со своими коллегами, лидерами стран G7. Они обсудят ряд вопросов нашей совместной поддержки Украины

Он напомнил, что разговор будет происходить после выделения Соединенными Штатами 20 миллиардов долларов в фонд Всемирного банка, который будет оказывать экономическую поддержку Украине в рамках чрезвычайного займа G7 на сумму 50 миллиардов долларов.

Советник Белого дома подчеркнул, что это направлено на то, чтобы использовать доход от замороженных суверенных активов государства-агрессора на восстановление Украины после войны.

Здесь, в Соединенных Штатах, мы продолжим изучать пути максимального использования этих активов