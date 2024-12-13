Байден проведет онлайн-встречу с G7 по новой поддержке Украины
Киев • УНН
Президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 усиление помощи Украине. Встреча состоится 13 декабря после выделения США 20 млрд долларов в фонд Всемирного банка для Украины.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует обсудить с лидерами стран G7 российское полномасштабное вторжение в Украину, а также усиление помощи для государства для того, чтобы оно продолжало борьбу. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби 12 декабря на брифинге Вашингтоне, передает УНН.
Детали
Встреча должна состояться в онлайн-формате в пятницу, 13 декабря.
По словам американского чиновника, основной темой будут вопросы о помощи Киеву.
Завтра он (президент Джо Байден) собирается пообщаться в виртуальном режиме со своими коллегами, лидерами стран G7. Они обсудят ряд вопросов нашей совместной поддержки Украины
Он напомнил, что разговор будет происходить после выделения Соединенными Штатами 20 миллиардов долларов в фонд Всемирного банка, который будет оказывать экономическую поддержку Украине в рамках чрезвычайного займа G7 на сумму 50 миллиардов долларов.
Советник Белого дома подчеркнул, что это направлено на то, чтобы использовать доход от замороженных суверенных активов государства-агрессора на восстановление Украины после войны.
Здесь, в Соединенных Штатах, мы продолжим изучать пути максимального использования этих активов
Других деталей предстоящих переговоров представитель администрации США не озвучил.
Напомним
США выделили Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое вооружение и оборудование против дронов.
США объявили о новом пакете помощи Украине на 500 млн долларов: что входит в него12 дек. 2024, 23:58 • 9336 просмотров