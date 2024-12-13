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США объявили о новом пакете помощи Украине на 500 млн долларов: что входит в него

США объявили о новом пакете помощи Украине на 500 млн долларов: что входит в него

Киев  •  УНН

 • 2039 просмотра

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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое вооружение и оборудование против дронов.

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

По информации, это уже 72-й пакет в рамках президентской программы поддержки Украины. Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем продолжать оказывать помощь до завершения срока полномочий текущей администрации. 

В состав нового пакета войдут боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs). Также в пакет входят боеприпасы в артиллерию калибра 155 мм и 105 мм, минно-стойкие защищенные автомобили MRAP и многофункциональные колесные транспортные средства HMMWV, обеспечивающие мобильность войск.

Кроме того, США предоставляют технологии противодействия беспилотникам, включающим современные боеприпасы для систем противодействия беспилотным авиациям (c-UAS). Украинские военные также получат легкие тактические автомобили, оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (ХБРЯ), а также взрывное оборудование и широкий спектр боеприпасов для стрелкового оружия.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине, который будет включать ПВО, артиллерию, дроны и бронетехнику.

Байден уже одобрил: США сегодня объявят новый пакет помощи Украине12 дек. 2024, 19:35 • 14705 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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