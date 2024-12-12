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Байден уже одобрил: США сегодня объявят новый пакет помощи Украине

Байден уже одобрил: США сегодня объявят новый пакет помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 4927 просмотра

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Президент Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине, который будет включать ПВО, артиллерию, дроны и бронетехнику. Белый дом подтвердил, что будет продолжать оказывать помощь до конца срока администрации.

США сегодня объявят еще один пакет военной помощи Украине - президент Джо Байден уже его одобрил. Об этом на брифинге заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

«Сегодня президент (Байден - ред.) одобрил новый пакет помощи для Украины», - сказал Кирби.

По его словам, новый пакет помощи будет включать больше ПВО, артиллерии, дронов и бронетехники.

«Мы будем продолжать предоставлять новые пакеты до конца срока этой администрации», - резюмировал Кирби.

США готовят новый пакет помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов7 дек. 2024, 20:59 • 51913 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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