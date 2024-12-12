Байден уже одобрил: США сегодня объявят новый пакет помощи Украине
Киев • УНН
Президент Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине, который будет включать ПВО, артиллерию, дроны и бронетехнику. Белый дом подтвердил, что будет продолжать оказывать помощь до конца срока администрации.
США сегодня объявят еще один пакет военной помощи Украине - президент Джо Байден уже его одобрил. Об этом на брифинге заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.
«Сегодня президент (Байден - ред.) одобрил новый пакет помощи для Украины», - сказал Кирби.
По его словам, новый пакет помощи будет включать больше ПВО, артиллерии, дронов и бронетехники.
«Мы будем продолжать предоставлять новые пакеты до конца срока этой администрации», - резюмировал Кирби.
США готовят новый пакет помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов7 дек. 2024, 20:59 • 51913 просмотров