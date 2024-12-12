Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1,5 тыс. заключенных
Киев • УНН
Президент США Джо Байден объявил помилование 39 лицам, осужденным за ненасильственные преступления. Также он смягчит приговоры почти 1500 заключенным, которые успешно реинтегрировались во время домашнего ареста.
Президента США Джо Байден объявил, что помилует 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления и смягчит приговоры почти 1500 лицам, отбывающим длительные сроки заключения.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома.
Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию, восстанавливая возможность для американцев участвовать в повседневной жизни и вносить вклад в свои сообщества, а также принимать меры для устранения различий в приговорах для ненасильственных правонарушителей, особенно тех, осужденных за наркопреступления. Вот почему сегодня я помилую 39 человек, которые успешно прошли реабилитацию и продемонстрировали преданность делу сделать свои сообщества сильнее и безопаснее
Также он смягчает приговоры почти 1500 лицам, отбывающим длительные сроки заключения. Байден отметил, что многие из которых получили бы более низкие сроки, если бы их обвинили согласно современным законам, политике и практике.
Эти получатели компенсации, которых поместили под домашний арест во время пандемии COVID, успешно реинтегрировались в свои семьи и общины и показали, что они заслуживают второго шанса. В течение следующих недель я предприму дополнительные шаги. Моя администрация будет продолжать рассматривать ходатайства о помиловании, чтобы обеспечить равное правосудие по закону, способствовать общественной безопасности, поддерживать реабилитацию и возвращение, а также предоставлять значимые вторые шансы
Дополнение
Президент США Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. Ряд правозащитных и религиозных организаций призывают Джо Байдена в последние дни его президентства воспользоваться правом отменить приговоры по смертной казни для американских осужденных.