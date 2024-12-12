Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1,5 тыс. заключенных

Президента США Джо Байден объявил, что помилует 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления и смягчит приговоры почти 1500 лицам, отбывающим длительные сроки заключения.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома.

Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию, восстанавливая возможность для американцев участвовать в повседневной жизни и вносить вклад в свои сообщества, а также принимать меры для устранения различий в приговорах для ненасильственных правонарушителей, особенно тех, осужденных за наркопреступления. Вот почему сегодня я помилую 39 человек, которые успешно прошли реабилитацию и продемонстрировали преданность делу сделать свои сообщества сильнее и безопаснее