Байден на встрече с Зеленским объявил о предоставлении Украине еще 200 млн долларов помощи

Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение об выделении Киеву 200 млн долларов помощи, передает УНН.

Как сообщила журналистка Bloomberg News Дженнифер Якобс, Байден встретился с Зеленским в Овальном кабинете.

"Байден... говорит, что только подписал... для Украины на 200 миллионов долларов", - сообщила журналистка.

Кроме того, президент США, обращаясь к Зеленскому, подчеркнул – "не хочу, чтобы вы теряли надежду".

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Кроме того, Якобс привела слова Зеленского по поводу российских замороженных активов.

"Зеленский в Белом доме заявил, что хочет "быстрее работать с замороженными российскими активами", а это более 300 миллиардов долларов, замороженных "от террористов". По его словам, он хочет использовать это для защиты от войны россии".