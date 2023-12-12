Байден на встрече с Зеленским объявил о предоставлении Украине еще 200 млн долларов помощи
Президент США Джо Байден заявил, что подписал соглашение о предоставлении Украине 200 миллионов долларов помощи.
Украина планирует перезагрузить БЭБ до июля 2024 года - меморандум с МВФ
До июня 2024 года Украина должна принять закон, который усилит Бюро экономической безопасности (БЭБ), повысит его способность бороться с основными экономическими преступлениями и усовершенствует механизмы отбора и трудоустройства его сотрудников.
Планируют завершить работу в течение 13 декабря: в Киевстаре сделали заявление о восстановлении связи
В Киевстаре заявили, что стремятся полностью восстановить услуги фиксированной связи 13 декабря 2023 года и планируют выплатить компенсации пострадавшим абонентам.
Атака беспилотников: в Одессе работает ПВО
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО в Одессе.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Президент Украины попытается "добиться увеличения финансирования Украины, поскольку россия продолжает свое вторжение".
Украина должна закрыть 24 вакансии ВАКС до августа 2024 года - меморандум с МВФ
Украина обязуется заполнить 24 новые должности в Высшем антикоррупционном суде до конца июля 2024 года, в соответствии с опубликованным МВФ меморандумом, обеспечив конкурсный процесс отбора с участием международного сообщества.
Азербайджан предоставит Украине энергетическую помощь на более 7,6 млн долларов
Азербайджан предоставляет Украине энергетическую помощь на сумму более 7,6 млн долларов, включая 20 грузовиков с электрическими кабелями и трансформаторные станции, которые помогут восстановить энергосистему.
"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.
Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной
Майк Джонсон встретился с Президентом Украины Зеленским и подчеркнул, что США должны приоритезировать решение своих пограничных проблем, прежде чем оказывать помощь Украине, критикуя отсутствие у Белого дома четкой стратегии и надзора за расходованием средств.
Нардеп Герега задекларировал вид на жительство в Испании и элитную недвижимость на 100 млн гривен
Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года и задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.