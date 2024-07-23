Президент США Джо Байден анонсировал свое первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Байдена в X.

Детали

Байден пишет, что произнесет обращение из Овального кабинета Белого дома в среду, 24 июля, в 20:00 по североамериканскому восточному времени (то есть 25 июля в 3:00 по Киеву - ред.).

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Я обращусь к нации из Овального кабинета о том, что ждет впереди, и как я завершу работу для американского народа - заявил президент США.

Напомним,

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и снимает свою кандидатуру с выборов президента США.