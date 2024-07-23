Киев • УНН
Президент США Джо Байден объявил о своем первом обращении к нации после отказа от участия в выборах. Выступление состоится 24 июля в 20:00 по местному времени из Овального кабинета Белого дома.
Президент США Джо Байден анонсировал свое первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Байдена в X.
Детали
Байден пишет, что произнесет обращение из Овального кабинета Белого дома в среду, 24 июля, в 20:00 по североамериканскому восточному времени (то есть 25 июля в 3:00 по Киеву - ред.).
Байден відповів на заклики достроково піти з посади президента США 22 июля 2024, 18:40 • 21055 просмотров
Я обращусь к нации из Овального кабинета о том, что ждет впереди, и как я завершу работу для американского народа
Напомним,
В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и снимает свою кандидатуру с выборов президента США.