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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На входе в школу оккупанты проверяют рюкзаки: как проходит 1 сентября в Мариуполе

Киев • УНН

 • 193371 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты на входе в школу проверяют детские рюкзаки. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.

На входе в школу оккупанты проверяют рюкзаки: как проходит 1 сентября в Мариуполе

Цитата

"Так выглядит начало учебного процесса в школе 41. Здание и вход оцеплено военными. На входе проверяют всех, даже детские рюкзаки. Людей почти нет. Как и ремонта – разбитые окна затянули пленкой. Вот она, правда о ремонте и готовности школ при оккупантах" , – написал Андрющенко.

Детали

Советник мэра отметил, что 1 сентября в Мариуполе провалено - школы не открыты, почти все дети по домам. Лишь первые и одиннадцатые классы вынуждены были прийти на классный час, чтобы послушать "как надо родину любить".

Дополнение 

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.

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