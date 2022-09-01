На вході до школи окупанти перевіряють рюкзаки: як проходить 1 вересня у Маріуполі

Цитата



"Так виглядає початок учбового процесу в школі 41. Будівлю та вхід оцеплено військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки. Людей майже немає. Як і ремонту – розбиті вікна затягнули плівкою. Ось вона, правда про ремонт та готовність шкіл при окупантах", – написав Андрющенко.

Деталі

Радник мера зазначив, що 1 вересня у Маріуполі провалено – школи не відкрито, майже всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені були прийти на класну годину, щоб послухати “как надо родину любить”.

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.