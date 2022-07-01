Много вакансий в строительстве и работы у транспортников - эксперт

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«Я не могу сказать, что есть некая востребованность по конкретным узким специализациям. Сейчас много работы у транспортников: перевозчики, водители. Это то, что сейчас пользуется высоким спросом. Есть большая часть вакансий в строительстве. Если вы сейчас ездите по Киевской области, то вы видите, что сейчас активно отстраивают то, что уничтожили оккупанты, идет работа на мостах», - сказал Марченко.

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Детали

Кроме того, он отметил, что в целом снизилась заработная плата.

«В некоторых отраслях – очень существенно, но у нас до сих пор нет официальной статистики. Начиная с января этого года Государственный комитет статистики не публиковал статистику по рынку труда, мы можем ориентироваться на сайты поиска работы. Согласно их данным, уровень заработных плат, предлагаемых работодателями искателям работы, в зависимости от специальности снизился от 30 до 50%. Очень часто сейчас за счет того, что существенное падение экономики в Украине происходит из-за войны, многие работают не полную рабочую неделю», - рассказал Марченко.

По его словам, люди будто и работают на полную ставку, но за счет того, что количество часов, которые они отрабатывают, намного меньше, то они могут зарабатывать 20-40% всего от своего дохода, к которому они привыкли до войны.

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«Поэтому точных цифр здесь нет, можем только обще сказать, что на 30-50% заработные платы упали, и это очень сильно зависит от конкретной компании и от конкретного бизнеса», - отметил Марченко.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения рф общие прямые потери малого и среднего бизнеса в Украине составляют 85 млрд долларов.