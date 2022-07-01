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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Багато вакансій у будівництві та роботи у транспортників - експерт

Багато вакансій у будівництві та роботи у транспортників - експерт

Київ • УНН

 • 199237 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Наразі є багато роботи в транспортників та велика кількість вакансій в будівництві. Про це журналісту УНН розповів провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.

Цитата

«Я не можу сказати, що є якась затребуваність по конкретних вузьких спеціалізаціях. Зараз багато роботи в транспортників: перевізники, водії. Це те, що зараз користується високим попитом. Є велика частина вакансій у будівництві. Якщо ви зараз їздите Київською областю, то ви бачите, що наразі активно відбудовують те, що знищили окупанти, йде робота на мостах», - сказав Марченко.

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Деталі

Окрім того, він зазначив, що загалом знизилася заробітна плата.

«У деяких галузях - дуже суттєво, але в нас досі немає офіційної статистики. Починаючи із січня цього року, Державний комітет статистики не публікував статистику по ринку праці, ми можемо орієнтуватися на сайти пошуку роботи. Згідно з їх даними, рівень заробітних плат, які пропонують роботодавці шукачам роботи, залежно від спеціальності знизився від 30 до 50%. Дуже часто зараз за рахунок того, що суттєве падіння економіки в Україні відбувається через війну, багато людей працюють не повний робочий тиждень», - розповів Марченко.

За його словами, люди ніби працюють на повну ставку, але за рахунок того, що кількість годин, які вони відпрацьовують, набагато менша, то вони можуть заробляти 20-40% всього від свого доходу, до якого вони звикли до війни.

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«Тому точних цифр тут не має, можемо тільки загально сказати, що на 30-50% заробітні плати впали, і це дуже сильно залежить від конкретної компанії і від конкретного бізнесу», - зазначив Марченко.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу в Україні становлять 85 млрд доларів. 

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