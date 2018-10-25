Многие крымчане покинули оккупированные территории, чтобы не служить в армии РФ - правозащитник

"Достаточно много свидетелей свидетельствуют о том, что они были вынуждены покинуть оккупированный Крым из-за страха того, что они будут призваны в ряды вооруженных сил РФ. Конечно мы уже можем говорить о другом международном преступлении, как, например, принудительное перемещение населения ... Насколько мы знаем более 30000 ВПЛ приезжают из Крыма и конечно много людей, особенно молодых людей, были вынуждены переместиться на материковую территорию Украины для того, что, в частности избежать такого призыва", - сообщил Виталий Набухотный.

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Кроме того юрист ОО "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Максим Тимочко заявил, что на сегодня в так называемых "судах" Крыма было вынесено 33 приговора в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в вооруженных сил России.

"Для того чтобы доказать факт того, что людей (крымчан - ред.) заставляют, а не то, что они добровольно едут (в армию РФ - ред.), нами был проведен анализ работы так называемых "судов" в Крыму. Он показал , что на момент направления представления в Международный уголовный суд было вынесено 30 приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в ВС России, еще 5 приговоров находились в суде. На данный момент у нас есть информация о том, что вынесено 33 приговора и еще 3 дела находятся в суде. Также есть информация, что 4 дела, которые были возбуждены в отношении крымчан, были закрыты судом - условием закрытия было признание своей вины и публичное заявление о готовности служить в ВС РФ", - сообщил Максим Тимочко.

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Напомним, в Международный уголовный суд в Гааге передали обращение о преступлениях российских государственных органов на территории временно оккупированного Крыма о незаконном принуждении крымчан к службе в армии РФ. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев.



Как сообщал УНН, по данным мониторинговой миссии по правам человека в Украине в армию России с 2015 года призвали 12 тыс. жителей Крыма.